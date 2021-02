Todo estaba bien en la vida del pequeño Jude Chinn, de 3 años y medio. Vivía con sus dos hermanitos mayores y sus padres en Taunton, un pueblo de Somerset, en Londres (Inglaterra).

Un día, luego de hablar por FaceTime con su abuelo en junio del año pasado, se sintió mal. Por la noche el cuadro empeoró. Vomitó, decía que tenía dolor de estómago y fue llevado al hospital ya en estado de inconsciencia.

Los médicos lo recibieron y le practicaron todos los exámenes. Su condición era desconocida hasta que se revelaron imágenes de su abdomen.

Los especialistas encontraron que el intestino de Jude "se había torcido", lo que obligó a realizar una cirugía de emergencia. Sin embargo, pese a los esfuerzos de los médicos en el hospital de niños de Bristol, el niño falleció en junio de 2020.

"Desafortunadamente, estuvo luchando por su vida durante 24 horas con soporte vital y ventiladores antes de fallecer. En ese momento, nuestro mundo se vino abajo", dijo Laura Jones, la madre del pequeño.

Los padres de Jude siguen impactados por la muerte repentina del niño, a quien debieron extirpar parte del intestino pues se había necrosado por la mala posición en la que se encontraba.

También hallaron una irregular acumulación de líquido en la zona, lo que empeoró el cuadro del niño aparentemente saludable.

"Estaba bien, no tenía problemas de salud subyacentes ni nada", precisó su madre, quien a raíz de la muerte del pequeño organizó una actividad de homenaje que terminó en una labor social.

La familia de Jude busca fondos para ayudar a otras familias en situaciones similares. Hacen viajes en bicicleta hasta el camposanto donde reposa Jude y han recibido mucho apoyo de la comunidad.

💜Jog for Jude💜Half Marathon PB💜Took just under 18 minutes off my 2019 PB! The boys are getting ready for https://t.co/BrhBY7x09b a 900mile cycle in memory of Jude Chinn aged 3. With no running events I did a ‘Jog for Jude’ today as if I was taking part in an event! @JogleJ pic.twitter.com/pdMzG9lTne