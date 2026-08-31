En Argentina recomiendan rociar la parrilla con vinagre antes de un asado: ¿Para qué sirve?

31 ag. 2026 - 16:39 hrs.

A pocos días de las Fiestas Patrias, los chilenos ya comienzan a preparar su kit dieciochero. En ese sentido, una de las cosas que no pueden faltar es la parrilla para el tradicional asado. Sin embargo, antes de encender el fuego, surge una duda importante: ¿cómo limpiarla para que la carne quede en las mejores condiciones?.

Acá en Chile es popular usar una cebolla, pero, en Argentina, una de las recomendaciones para limpiar la parrilla es utilizar vinagre, según informa el medio trasandino El Cronista.

Este truco, que se ha vuelto bastante popular al otro lado de la cordillera, es una alternativa casera y económica para evitar el uso de desengrasantes químicos antes de poner la carne a las brasas.

¿Por qué sirve echarle vinagre a la parrilla?

Con el paso de los asados, los fierros van juntando restos de carne y capas de grasa que son difíciles de sacar. El vinagre blanco ayuda en este proceso gracias a su acidez natural, la cual entra en contacto con la suciedad y ablanda los residuos más duros que quedan en la parrilla.

Si bien no reemplaza una limpieza a fondo, aplicar este producto funciona como un gran mantenimiento previo. Al soltar los residuos, facilita mucho la labor antes de un lavado previo a usarla.

Imagen generada con IA

¿Cómo se aplica esta técnica?

Para aplicar esta técnica de forma segura y efectiva, el primer requisito es limpiar la parrilla cuando esté completamente fría. El método comienza aplicando una gran cantidad de vinagre blanco sobre los fierros secos, idealmente usando un rociador para cubrir uniformemente todas las zonas donde suele acumularse más suciedad.

Una vez aplicado el producto, se debe dejar reposar entre 5 y 10 minutos. Este tiempo es clave para que el líquido haga efecto en las capas de grasa pegada y ablande los restos quemados. Luego, basta con frotar la superficie con un cepillo parrillero o una esponja metálica, lo que permitirá remover la suciedad casi sin hacer fuerza.

Luego del lavado, la parrilla queda lista para encender el carbón y poner los cortes de carne, las longanizas y todo lo necesario para festejar el 18 como se debe.