Detectan irregularidades en fiscalización a algunas carnicerías: ¿En qué fijarse al comprar carne para Fiestas Patrias?

14 sept. 2026 - 18:23 hrs.

¿Qué pasó?

Una fiscalización de la Seremi de Salud de la Región Metropolitana junto al municipio de Estación Central detectó irregularidades en tres carnicerías de la comuna, en medio de los controles realizados previo a las Fiestas Patrias.

Uno de los establecimientos terminó con más de 80 kilos de carne y quesos decomisados, lo que se suma a los cerca de 1.900 kilos de productos confiscados en los últimos días.

En tanto, los otros dos establecimientos fueron objeto de sumarios sanitarios por incumplimientos a la normativa.

¿En qué fijarse al comprar carne?

La seremi de Salud de la RM, Pía Venegas, entregó una serie de recomendaciones para verificar el estado de las carnes antes de comprarlas:

1. Revisar la cadena de frío y sellado al vacío

"Lo primero siempre es lo asociado a la cadena de frío, que estén cerradas las mismas vitrinas, que no contengan vectores asociados", explicó Venegas.

En el caso de las carnes envasadas al vacío, también se debe revisar que el envase permanezca correctamente sellado. Si presenta aire en su interior, podría indicar que el empaque perdió sus condiciones originales de conservación.

2. Fijarse en el color, textura y olor

Una carne fresca debe presentar un aspecto brillante y una textura firme, además de no tener olores desagradables.

3. Revisar la rotulación y las fechas

"Cuando nosotros tenemos que comprar un alimento, lo importante siempre es que vengan con rotulación de origen, fecha de elaboración, fecha de vencimiento y también qué contiene el alimento", señaló la seremi.

También es importante, en el caso de las carnes congeladas, verificar la fecha de envasado y su procedencia. Por ejemplo, si se trata de carne importada, el etiquetado debe indicar su origen.

4. Comprar en lugares establecidos

La autoridad también llamó a adquirir estos productos en locales establecidos, ya que esto permite contar con mayores antecedentes sobre el origen y las condiciones de conservación de los alimentos y llamó a realizar una denuncia en caso de detectar alguna irregularidad.

¿Qué encontraron en la fiscalización?

El alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, explicó que el operativo buscaba principalmente "ver la calidad de los productos que se están vendiendo, efectivamente poder cuidar también la salud de quienes van a estar consumiendo estos productos durante todos los fines de semana de las Fiestas Patrias".

En esa línea, en uno de los locales fiscalizados se detectaron, entre otras irregularidades, condiciones deficientes en una bodega, donde había productos que no contaban con las planchas correspondientes para evitar el contacto con el piso y presencia de líquidos.

Desde la Seremi de Salud reiteraron que el objetivo de estos controles es prevenir enfermedades asociadas al consumo de alimentos en mal estado durante las celebraciones de Fiestas Patrias.

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