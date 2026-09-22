Eclipse solar con "anillo de fuego" se podrá ver en Chile: Estas son las mejores ciudades para observar el fenómeno

22 sept. 2026 - 13:12 hrs.

¿Qué pasó?

Chile volverá a convertirse en el epicentro de la astronomía mundial. Nuestro país será uno de los escenarios privilegiados para presenciar el próximo eclipse solar anular, un impresionante fenómeno conocido popularmente como “anillo de fuego”.

La cita astronómica será el 6 de febrero de 2027, fecha en que los cielos del sur del país se oscurecerán para dar paso a una postal única en medio del bosque patagónico. Se trata de un evento irrepetible en el corto plazo, considerando que el próximo eclipse solar total en Chile recién ocurrirá en 2048.

¿Qué es el “anillo de fuego”?

Según explica la NASA, un eclipse solar anular ocurre cuando la Luna se alinea entre el Sol y la Tierra mientras se encuentra en su punto más lejano del planeta. Debido a esta distancia, el satélite se ve ligeramente más pequeño que la estrella y no bloquea completamente la luz solar.

Esto genera un efecto visual en el que los bordes del Sol sobresalen alrededor de la silueta oscura de la Luna, lo que crea la apariencia de un brillante “anillo de fuego” en el cielo. Durante este evento en 2027, la Luna cubrirá cerca de un 96% del Sol.

¿En qué lugares de Chile se verá mejor?

La franja de anularidad cruzará el archipiélago de las Guaitecas, el archipiélago de Chiloé, la cordillera sur de la región de Los Lagos y el tramo norte interior de la región de Aysén.

Según Sky Live, el eclipse se desarrollará durante la mañana y alcanzará su punto máximo de anularidad completa entre las 11:51 y las 11:59 horas.

El mejor punto del planeta para observarlo será Futaleufú, al ubicarse exactamente en la línea central de la trayectoria de la sombra. A continuación, se presenta la lista de las localidades donde el fenómeno durará más:

Futaleufú : 7 minutos y 30 segundos.

: 7 minutos y 30 segundos. Chaitén : 7 minutos y 7 segundos.

: 7 minutos y 7 segundos. Quellón : 7 minutos y 5 segundos.

: 7 minutos y 5 segundos. Palena : 6 minutos y 58 segundos.

: 6 minutos y 58 segundos. Chonchi : 5 minutos y 16 segundos.

: 5 minutos y 16 segundos. Castro: 4 minutos y 17 segundos.

La llegada del “anillo de fuego” a la Patagonia no solo convocará a miles de aficionados y científicos locales, sino que también pondrá a la región de Los Lagos y la región de Aysén en la mira del turismo astronómico internacional.

Con más de siete minutos de duración en sus puntos clave, este fenómeno promete ser una de las experiencias naturales más impactantes de la década en el territorio nacional, antes del esperado eclipse total de 2048.