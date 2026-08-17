A un año de la ofensiva en Barrio Meiggs: Municipio destaca balance positivo y locatarios valoran retorno de las familias

17 ag. 2026 - 18:28 hrs.

¿Qué pasó?

Un año ha pasado desde que se inició el despliegue de seguridad municipal y la instalación de puntos fijos en el barrio Meiggs; por ello, la Municipalidad de Santiago realizó un balance sobre el desarrollo del plan de recuperación del sector comercial. La estrategia, que comenzó a fines de julio de 2025 en el eje de las calles Garland y Campbell para luego extenderse a Sazié, San Alfonso y San Vicente, busca erradicar la ocupación del espacio público por el comercio ambulante y combatir la delincuencia que enfrentaba el sector.

El plan de intervención ha tenido tres etapas destinadas a frenar a las organizaciones criminales, la presencia de "toldos azules" y delitos como lanzazos y robos a compradores. Pese a los avances, desde el municipio reconocieron que aún queda trabajo por hacer en los límites del cuadrante, principalmente hacia el sector norte en la Alameda y hacia el sur en la calle Toesca.

"Una evasión anual de 200 millones de dólares"

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, abordó el impacto de los operativos y enfatizó que el problema del sector abarcaba delitos más complejos que la sola instalación de puestos informales en la calle.

"Esto no era solo enfrentar al toldo azul, que es la manifestación visible de una problemática mucho mayor, que es el comercio ilícito de distintos tipos de productos, desde contrabando, luego el problema del comercio ilegal de todo tipo de productos con los famosos toldos, la prostitución que había escondida en algunos locales”, sostuvo el jefe comunal.

Además, declaró que, junto con la Cámara de Comercio, calcularon que en “este barrio había una evasión anual de 200 millones de dólares”, debido a la venta de productos sin boleta ni factura.

Las intervenciones en el sector no estuvieron exentas de violencia. Durante las primeras jornadas de fiscalización se registraron incidentes graves, incluyendo el ataque con una bomba molotov contra un funcionario municipal. Asimismo, la zona ha sido objeto de investigaciones judiciales ligadas a bandas internacionales como el Tren de Aragua y la mafia china denominada Clan Chen, estructuras vinculadas a delitos de gran connotación.

Locatarios reportan aumento de seguridad antes de las fiestas de fin de año

Comerciantes establecidos y residentes del sector valoraron las medidas de control implementadas en los cuadrantes intervenidos, destacando la disminución de la incidencia de delitos y una mayor concurrencia de compradores.

"La evolución ha sido totalmente positiva porque el barrio ha mejorado con respecto a las ventas de nosotros, a la seguridad. Viene la gente en familia, no como antes, que de repente estaban comprando y al lado los ladrones. Ahora la gente viene en familia, todos reunidos, como antes", señaló uno de los locatarios del barrio.

Desde el comercio del sector proyectan que la consolidación de estos perímetros de seguridad permitirá potenciar las ventas presenciales de cara a las próximas Fiestas Patrias, Halloween, Navidad y Año Nuevo.