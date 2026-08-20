Municipalidad de Santiago ha retirado más de 5.400 rucos desde noviembre: Operativos se concentran en barrios emblemáticos

20 ag. 2026 - 19:18 hrs.

¿Qué pasó?

La Municipalidad de Santiago realizó un nuevo operativo de retiro de rucos en distintos sectores del norponiente de la comuna, como parte del plan de recuperación de espacios públicos.

El alcalde Mario Desbordes dijo que "tenemos muchos problemas con el tema de los rucos, pero quizás el principal problema es que hay gente que llega a botar enseres, basura grande y colchones, y eso no hay por qué hacerlo. La Dirección de Aseo tiene un sistema de camión que pasa una vez a la semana, con una coordinación muy sencilla, para retirar estos enseres grandes".

Llamado a la comunidad y canales formales

El jefe comunal hizo un llamado a los vecinos a no dejar este tipo de elementos en la calle, ya que pueden ser utilizados para levantar nuevas estructuras. Además, recordó que el municipio cuenta con canales formales para coordinar el retiro de enseres, entre ellos el Fono Limpio 22 827 1260.

La intervención fue realizada por equipos de la Subdirección de Protección Civil y Emergencia, a través de la Unidad de Retiro de Rucos, junto a otros equipos municipales desplegados en terreno.

Intervenciones en barrios históricos

El operativo se desarrolló en barrios como Centro Histórico, Yungay, Brasil y Balmaceda. Durante la jornada se retiraron cerca de 15 rucos instalados en calles, plazas y espacios públicos, en sectores priorizados a partir de denuncias vecinales y levantamientos territoriales.

“Nos encontramos realizando un dispositivo que nos dio como misión el alcalde. Esta es una de las tareas más importantes para los vecinos: recuperar los espacios públicos y devolverlos a la comunidad”, señaló Sergio Bravo, coordinador de Emergencia de la Municipalidad de Santiago.

Balance del plan de recuperación urbana

El municipio destacó que este trabajo se ha desarrollado de manera sostenida durante los últimos meses. Desde noviembre de 2025, se han retirado más de 5.400 rucos y más de 500 toneladas de enseres y residuos en distintos puntos de la comuna.

“El espacio público es para nuestros vecinos. Estas estructuras ocupan plazas, calles, entornos de hospitales, colegios y pasarelas, y por eso la Municipalidad va a seguir trabajando para recuperar esos lugares”, agregó Bravo.