Teatro Caupolicán prepara su cumpleaños 90 con nuevo edificio de estacionamientos, remodelación y búsqueda de "naming"

02 oct. 2026 - 14:55 hrs.

El Teatro Caupolicán celebrará 90 años desde su inauguración en agosto de 2027, una fecha que llegará con importantes proyectos para el recinto, entre ellos un nuevo edificio de estacionamientos y la remodelación de sus salones interiores.

A lo largo de estas nueve décadas, el recinto se ha convertido en una pieza fundamental del espectáculo chileno y en escenario de eventos deportivos y políticos, aunque su administración todavía tiene desafíos pendientes.

Uno de ellos era simplificar el acceso vehicular de los asistentes, que hasta ahora debían estacionar en la calle San Diego o sus alrededores. Eso cambiará a partir de 2028, cuando termine la construcción de un edificio con 300 estacionamientos en la calle Copiapó, a media cuadra del teatro, obras que comienzan por estos días.

"Estamos muy optimistas. Era una deuda que teníamos con el público del Teatro Caupolicán, algo que nos tenía un poco inquietos. Hace mucho tiempo queríamos resolver esto. Veníamos del tiempo del estallido, de la pandemia y después no se podía echar a andar este proyecto, que tenemos ingresado y aprobado en la Municipalidad de Santiago", señaló a El Mercurio José Antonio Aravena, administrador de la sala.

Cuatro pisos y cinco subterráneos

El terreno donde se construirá el edificio es propiedad del Teatro Caupolicán y fue adquirido por la Inmobiliaria León y su proyecto BOX Latam, que se encarga de desarrollar estacionamientos en distintos puntos de la capital. La estructura tendrá cuatro pisos de altura y cinco subterráneos, e incluirá 130 bodegas y 10 espacios comerciales.

Francisco Ojeda, socio fundador de BOX Latam, explicó el efecto que espera en la zona: "Visualmente, el barrio gana orden. Al día de hoy, son como tres mil autos que están dando vuelta constantemente en la zona y la única disponibilidad de estacionamientos son en la calle, que te cobran, pero no prestan un buen servicio".

"Por lo tanto, para las municipalidades esto es un atractivo muy importante porque retiramos autos en la calle y los ordenamos en un edificio que está especializado para recibirlos. Por otro lado, prestamos seguridad y son edificios nuevos que empiezan a darle un mejor entorno, más seguro, más iluminado, para que la gente pueda ir más tranquila a los eventos", agregó.

Un barrio que se recupera

Por su parte, Aravena cree que esta iniciativa sirve para potenciar al barrio como un polo de entretenimiento. "Paulatinamente se ha ido recuperando el barrio San Diego. Se están haciendo varias cosas interesantes, el entorno empieza a ser mucho más seguro y mucho más agradable, sobre todo para venir a ver conciertos", dijo.

"Está el Teatro Cariola, también el Normandie, el Teatro Roma, que antiguamente era Las Tejas. Entonces hay diversas cosas que están pasando y que están cambiando el entorno, sobre todo para el sector nuestro que es el entretenimiento", afirmó Aravena.

Celebración y "naming"

El administrador también entregó pistas de cómo esperan conmemorar durante 2027 las nueve décadas del recinto.

"Vamos a celebrar con grandes hitos musicales, conciertos que tengan que ver con estos 90 años. Además, estamos en un muy buen momento de la música nacional y es ahí donde vamos a insistir", planteó, refiriéndose a las fechas que tienen agendadas en el teatro bandas como Los Jaivas, Illapu, Candelabro y Catalina y las Bordonas de Oro, además de solistas como Alanys Lagos y Julianno Sosa.

Aravena adelantó además otro de los proyectos para el teatro: "Vamos a trabajar en el naming del teatro. Queremos remodelar un poco los salones interiores y proponer algo que sea atractivo para alguna marca, al estilo de otros recintos que lo han hecho bastante bien".