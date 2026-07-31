No fue un choque: Fuerte viento derriba seis postes y provoca masivo corte de luz en Valparaíso

31 jul. 2026 - 15:26 hrs.

¿Qué pasó?

Seis postes cayeron durante la madrugada de este viernes en el sector del Cerro Barón, en Valparaíso, producto de los fuertes vientos asociados al sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país.

La emergencia provocó un masivo corte de luz que afecta a distintos cerros de la ciudad y obligó a suspender el tránsito en el lugar mientras se realizan los trabajos de reposición.

Carabineros descartó un accidente de tránsito

En un comienzo surgieron versiones que apuntaban a que la caída de los postes podría haber sido provocada por un accidente vehicular. Sin embargo, esa hipótesis fue descartada tanto por vecinos como por Carabineros.

El capitán de la Tercera Comisaría de Valparaíso, Claudio Vandenbosch, explicó que "por las condiciones climáticas existentes en el lugar se produjo la caída de un primer poste de alumbrado público, el cual por efecto dominó llevó a otros postes al suelo". Agregó que, tras las diligencias realizadas, "solamente sería por las condiciones climáticas del sector".

Vecinos habían advertido el riesgo

Habitantes del sector aseguraron que el estado de los postes venía siendo motivo de preocupación desde hace tiempo y que habían advertido a las autoridades sobre el deterioro de las estructuras.

Según relataron, el fuerte viento registrado durante la madrugada habría actuado sobre postes antiguos y con evidente desgaste, situación que se habría visto agravada por la presencia de cables en desuso, que aumentan el peso sobre estas estructuras.

La interrupción del servicio eléctrico afecta a vecinos de Cerro Barón, Cerro Placeres y parte del Cerro Lecheros, mientras que la reposición estaba proyectada, al menos inicialmente, para cerca de las 23:30 horas.

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