Derrumbe obligó a cortar la Ruta 5 Sur en Collipulli: Camioneta volcó tras ser impactada por rocas y barro

31 jul. 2026 - 15:28 hrs.

¿Qué pasó?

Un derrumbe de tierra, rocas y barro provocado por el sistema frontal obligó a interrumpir parcialmente el tránsito en la Ruta 5 Sur, a la altura de Collipulli, en la región de La Araucanía. El deslizamiento también provocó un accidente que involucró a una camioneta con tres adultos mayores a bordo.

El hecho se registró cerca de las 09:30 horas de este viernes en el kilómetro 560 de la Ruta 5 Sur, en la calzada oriente, en dirección de sur a norte, a la altura del cruce Mininco, antes del acceso al viaducto Malleco.

El derrumbe ocurrió en medio del sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país, donde las intensas lluvias han saturado los suelos y aumentado el riesgo de remociones en masa.

Camioneta volcó tras el derrumbe en la Ruta 5 Sur

De acuerdo con la información preliminar, una camioneta circulaba por la carretera cuando comenzó el desprendimiento de material desde un cerro colindante.

El deslizamiento de tierra, barro y rocas impactó al vehículo, cuyo conductor perdió el control y terminó volcándose. Incluso, la camioneta cruzó hacia las pistas del sentido contrario.

En el vehículo viajaban tres adultos mayores, quienes, pese a la gravedad del accidente, resultaron sin lesiones de consideración.

Los ocupantes fueron trasladados a un recinto asistencial para constatar su estado de salud y, según los antecedentes entregados por Carabineros, se encuentran fuera de riesgo.

Tránsito parcialmente suspendido

Producto del derrumbe, el tránsito permanece parcialmente interrumpido en la Ruta 5 Sur mientras equipos de emergencia trabajan en la remoción de rocas, tierra y barro que quedaron sobre la calzada.

En el lugar se encuentran funcionarios de Carabineros y maquinaria pesada dispuesta por la concesionaria de la ruta para despejar el camino y restablecer el tránsito de forma segura.

Las autoridades mantienen un monitoreo permanente del sector debido a que las precipitaciones podrían generar nuevos deslizamientos de material.