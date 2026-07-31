Jueza ordena traslado de asesor de Joaquín Lavín a Capitán Yáber y deja en suspenso revisión de prisión del exdiputado

31 jul. 2026 - 13:59 hrs.

A casi 84 días de que el exdiputado Joaquín Lavín León ingresara a prisión preventiva, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago realizó este viernes una nueva audiencia para revisar la situación cautelar del exparlamentario y resolver una solicitud presentada por la defensa de su exasesor, Arnaldo Domínguez.

La audiencia, encabezada por la jueza Michelle Ibacache en el Centro de Justicia de Santiago, comenzó con la discusión sobre el recinto penitenciario donde permanece Domínguez, quien desde que se decretó su prisión preventiva ha estado recluido en el penal Santiago 1.

La defensa solicitó que fuera trasladado al Anexo Penitenciario Capitán Yáber, donde actualmente cumple prisión preventiva Lavín León y otros imputados por delitos económicos.

La petición fue resistida por Gendarmería. La abogada de la institución informó al tribunal que Capitán Yáber no cuenta con cupos disponibles y sostuvo que Domínguez permanece en Santiago 1 en un módulo que reúne todas las condiciones de seguridad y habitabilidad requeridas para su situación procesal, por lo que, a juicio del organismo, no existían razones para acceder al cambio de establecimiento.

Pese a ello, la magistrada acogió la solicitud de la defensa y ordenó el traslado de Arnaldo Domínguez a Capitán Yáber. Para hacer efectiva la resolución, instruyó a Gendarmería habilitar una cama adicional en el recinto penitenciario, de manera de concretar el ingreso del imputado pese a la falta de capacidad informada por la institución.

Resuelto ese incidente, el tribunal continuó con la revisión de la medida cautelar que pesa sobre Joaquín Lavín León, quien permanece privado de libertad desde el 8 de mayo, cuando el entonces juez Daniel Urrutia decretó su prisión preventiva al estimar que su libertad constituía un peligro para la seguridad de la sociedad, tras ser formalizado por fraude al Fisco, tráfico de influencias y falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil.

Durante la audiencia, el abogado Cristóbal Bonacic pidió sustituir la prisión preventiva, argumentando, entre otros antecedentes, que el exdiputado ya ha permanecido cerca de 84 días privado de libertad y que la intensidad de la medida cautelar resulta desproporcionada.

La Fiscalía Metropolitana Oriente y los querellantes, entre ellos el Municipio de Maipú y el SII, se opusieron a la solicitud, sosteniendo que subsisten los antecedentes que justificaron la medida más gravosa y que no han variado las circunstancias que llevaron al tribunal a decretarla.

Con todo, durante la jornada de hoy no alcanzaron a terminar las réplicas. Es por esto que la jueza Michelle Ibacache resolvió dejar en suspenso y terminar los alegatos este lunes cuando se conocerá la decisión sobre el cambio de medida cautelar de Lavín León, por lo que el exparlamentario continuará, por ahora, en prisión preventiva a la espera de que el tribunal emita su resolución definitiva.

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