Dueña de cafetería en España: Es mejor contratar a dos personas a media jornada que a una a tiempo completo

16 abr. 2026 - 08:00 hrs.

Lorena, una española que invirtió y se empeñó en abrir en su pueblo un local donde ofrecer cafés de especialidad, como los que tan buena impresión le causaron cuando estuvo en Bristol (Inglaterra), tiene claro cuál es el problema que más le ha costado encarar: el personal.

Bristol Koffee es su negocio. Se trata de “la primera cafetería de especialidad en Viladecans”, ubicada en Cataluña.

Lorena está al frente de su local desde hace dos años y afirma que “no se arrepiente de lo vivido”. De la experiencia ha aprendido y comparte la lección.

El mayor problema en la cafetería

"Lo que peor llevo es el personal". Esta emprendedora se sincera y al medio El Español cuenta:

La afirmación sorprende. Quizás otros emprendedores responderían que sus dolores de cabeza son las jornadas largas de trabajo o el precio de los productos.

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Lorena destaca que de tener la posibilidad de volver a empezar, “lo haría igual”. Sin embargo, asoma un cambio: “Quizá contrataría desde el principio a dos personas a media jornada en lugar de una a jornada completa, pero el resto lo repetiría”.

Cuesta encontrar personal

Comenta situaciones difíciles con trabajadores, por ejemplo una joven dejó de ir a la cafetería tras una semana; otra se dio de baja justo antes de iniciar las vacaciones de la familia de Lorena.

No faltan los empleados “que avisan dos horas antes que no pueden venir”. Tampoco, las “bajas laborales que se alargan sin explicación”.

Lorena, de esos momentos extremos, ha sacado una lección: “Es mejor contratar a dos personas a media jornada que a una a tiempo completo”.

- ¿Por qué contrataría a dos personas a media jornada?

- Porque si alguien falla, hay margen de maniobra, ha aprendido la dueña de Bristol Koffee.



La emprendedora lamenta, ante El Español, que, en ocasiones, llama a 15 personas para la entrevista, queda con 9 y se presenta solo una.

No todo es dolor de cabeza en la cafetería. La parte positiva es ver cómo llegan los clientes a comprar el bizcocho de limón y el café de filtro que solo lo vende Lorena en toda Viladecans.

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