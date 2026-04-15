Pronto cumpliría 40 años: el iceberg más grande del mundo acaba de romperse en pedazos cerca de Argentina

15 abr. 2026 - 17:44 hrs.

El iceberg más grande del planeta llegó a su inminente final geográfico. La majestuosa estructura congelada colapsó repentinamente tras navegar los océanos durante casi 40 largos años continuos.

Los radares climáticos internacionales confirmaron rápidamente este histórico evento natural. El inmenso témpano en la Antártida redujo drásticamente todo su tamaño hasta fragmentarse por completo en múltiples bloques de hielo increíblemente pequeños.

¿Cómo se despedazó el iceberg más grande del mundo?

Los expertos internacionales bautizaron a este titán marino como el mítico modelo A-23A, el cual inició su larga odisea tras separarse de la barrera de hielo Filchner en 1986 y permanecer estático en el Mar de Weddell hasta 2020, cuando comenzó a moverse sorpresivamente, informó The Sun.

En su punto máximo, la imponente masa congelada superaba fácilmente los 3.800 kilómetros cuadrados de extensión territorial. Estas semejantes proporciones geográficas igualaban el tamaño del Gran Londres, pesando casi un billón de toneladas métricas en la balanza.

El rápido derretimiento acuático aceleró trágicamente su agonía final. Grandes pozos de agua azul surgieron sobre su superficie y destrozaron rápidamente sus cimientos helados, mientras la inmensa estructura rotaba misteriosamente sobre una Columna de Taylor, una trampa marina de aguas giratorias.

Los satélites de la NASA capturaron imágenes impresionantes que muestran los últimos momentos de este gigante. Las fuertes corrientes marinas arrastraron sus restos hacia las rutas navieras de Argentina, esquivando el territorio británico de las Islas Georgias del Sur.

¿Por qué es importante?

La repentina destrucción total de este inmenso témpano histórico enciende nuevas alertas ambientales mundiales. Este fenómeno demuestra el impacto real que sufren los polos terrestres ante las evidentes variaciones térmicas que experimenta nuestro planeta a diario.

Los científicos australianos insisten en mejorar las herramientas de monitoreo marítimo para comprender el comportamiento geográfico de estas enormes masas polares. Las piezas individuales de hielo aún esconden muchos misterios fundamentales para la fauna oceánica.

Todo sobre Cambio climático