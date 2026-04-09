Asignación Maternal: Estos son los montos del beneficio
La Asignación Maternal es un importante aporte económico para trabajadoras embarazadas y trabajadores cuyas cónyuges en período de gestación sean cargas familiares, brindando un apoyo monetario mensual durante el embarazo.
Este beneficio se tramita desde el quinto mes, pero se paga de manera retroactiva y el monto dependerá del nivel de ingresos del trabajador.
¿De cuánto es la Asignación Maternal?
De acuerdo a la Ventanilla Única Social, una madre o su cónyuge podrá recibir uno de los siguientes montos conforme a sus ingresos:
- Recibe $22.007: si percibe $631.976 mensuales o menos.
- Cobra $13.505: si sus ingresos son mayores a $631.976 hasta $923.067 mensuales.
- Obtiene $4.275: si percibe más de $923.067 y menos de $1.439.668 al mes.
Si la renta es mayor a $1.439.668 no podrá optar a este aporte económico, pero sí mantendrá el reconocimiento de carga.
Requisitos para solicitar la Asignación Maternal
Los documentos que debe presentar la beneficiaria pueden variar según sea el caso:
- Trabajadora embarazada: cédula de identidad vigente (nacional o de extranjera residente), certificado médico o de matrona que acredite el quinto mes de gestación y esté sellado por la COMPIN o emitido por el Servicio de Salud Público, y poder notarial simple (si aplica).
- Cónyuge embarazada de un trabajador (carga familiar): autorización de carga familiar del trabajador y certificado médico o de matrona que acredite el quinto mes de gestación y esté sellado por la COMPIN o emitido por el Servicio de Salud Público.
¿Cómo solicitar la Asignación Maternal?
Conforme a la afiliación de la trabajadora o su cónyuge, debe efectuar uno de los siguientes trámites:
- Trabajador afiliado a una Caja de Compensación (La Araucana, Los Héroes, Los Andes o 18 de Septiembre): debe solicitar el reconocimiento de carga directamente en sus canales de atención.
- Trabajador sin Caja de Compensación (IPS o AFP): puedes solicitar una videoatención o acudir presencialmente a una sucursal de ChileAtiende.
- Si es extranjero: debe realizar el trámite exclusivamente de manera presencial en ChileAtiende.