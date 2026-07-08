Egipto acusa al árbitro Letexier tras la eliminación ante Argentina: "Deben excluirlo del Mundial"

08 jul. 2026 - 13:12 hrs.

El dolor de la eliminación en Egipto se transformó rápidamente en rabia, y esa rabia tiene un nombre: François Letexier. El árbitro francés que dirigió el histórico partido ante Argentina en los octavos de final del Mundial 2026 en Atlanta se convirtió este miércoles en el blanco de las críticas del fútbol egipcio, después de que los Faraones vieran cómo se les escapaba el pase a cuartos de final de las manos en los últimos diez minutos del encuentro.

El presidente de la Federación Egipcia de Fútbol, Hany Abou Rida, fue especialmente contundente. No solo criticó al árbitro: pidió directamente a la FIFA que lo excluya del torneo.

"Ha habido errores de arbitraje flagrantes y una aplicación de un doble rasero que condujo directamente a la eliminación de nuestra selección", señaló el dirigente en un comunicado oficial.

Las quejas se concentran en dos acciones concretas: la anulación del gol de Mostafa Zico al inicio del segundo tiempo, tras la revisión del VAR por una falta en el inicio del contragolpe, y el rechazo del colegiado a revisar otras acciones con el video que, a juicio de la federación, habrían dado a Egipto "un gol válido y un penal a favor".

El malestar ya había comenzado al terminar el partido. El seleccionador Hossam Hassan apuntó directamente contra Letexier en zona mixta con una acusación de alto voltaje: "Parece ser que desde la selección argentina se ha ejercido presión sobre el árbitro y éste ha sido el resultado". Una declaración que, sin aportar prueba alguna, refleja la profundidad del dolor que dejó en Egipto una eliminación que llegó cuando el marcador era 2-0 a favor y faltaban menos de diez minutos.

La polémica del gol anulado a Zico fue el punto más discutido del partido. Las imágenes mostraron una falta leve sobre Lisandro Martínez al inicio del contragolpe, en una jugada que el VAR tardó varios minutos en revisar. El tanto fue anulado y el marcador se mantuvo en 1-0 en ese momento, lo que mantuvo a Argentina con vida. Minutos después llegaría el penal fallado por Messi, y en el tramo final la remontada épica con goles de Romero, Messi y Enzo Fernández. La FIFA no se pronunció de manera inmediata sobre la petición egipcia de apartar a Letexier del torneo.

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