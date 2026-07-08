Delegada presidencial de Los Ríos actualiza situación de Corral y llama a la comunidad a "no salir de las casas si no es urgente"

08 jul. 2026 - 13:50 hrs.

¿Qué pasó?

El sistema frontal que azota a la zona sur del país está dejado graves consecuencias en la región de Los Ríos, transformando a la comuna de Corral en una de las zonas más damnificadas por las intensas precipitaciones.

Ante la gravedad de la situación, la delegada presidencial regional, Vicky Carrasco, se trasladó a terreno para coordinar las labores de emergencia y evaluar los daños habitacionales y de conectividad que afectan a los vecinos.

En un balance en vivo por medio de Meganoticias Alerta, la autoridad regional destacó que el Gobierno ha estado presente desde el primer momento para dar soporte a los municipios locales.

"Desde la delegación presidencial nuestros equipos de emergencia están desde el día uno en terreno acompañando a nuestro alcalde y al equipo de fuerza de trabajo que está situado acá en la comuna de Corral, que es una de las más afectadas de nuestra región", dijo Carrasco.

Despliegue multidisciplinario y familias afectadas

La emergencia ha requerido la articulación inmediata de diversas instituciones del Estado. Actualmente, personal de Carabineros, la Armada de Chile y los equipos de emergencia municipales se encuentran desplegados en las áreas críticas.

Uno de los puntos más complejos visitados por la delegada fue el sector La Rama, donde el impacto del agua y los deslizamientos provocaron la pérdida total de un inmueble.

"Pudimos ver una vivienda que fue afectada en su totalidad. Hay vecinos con discapacidad visual que hoy día estamos ya con las maquinarias despejando esa ruta para que puedan tener acceso y salir de sus viviendas", detalló la autoridad.

Siguiendo los lineamientos del Presidente José Antonio Kast, Carrasco reafirmó el compromiso del Ejecutivo de mantener la gestión directa en las zonas afectadas: "Estamos en terreno, estamos con las familias afectadas, porque es la única forma de conocer la realidad y las necesidades que tienen nuestros vecinos".

Llamado a la prevención ciudadana

La delegada hizo un enérgico llamado a la población de Corral y de toda la región a actuar con máxima prudencia mientras persistan las lluvias.

La recomendación principal de las autoridades es tomar medidas preventivas dentro de los hogares y evitar desplazamientos innecesarios. "El llamado a nuestra comunidad es a no salir de las casas si no es estrictamente urgente", concluyó Carrasco.

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