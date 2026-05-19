Incendio de grandes proporciones afecta a empresa agrícola en Paine

19 may. 2026 - 10:37 hrs.

¿Qué pasó?

Un incendio estructural de grandes proporciones afecta la mañana de este martes a una empresa agrícola en la comuna de Paine, Región Metropolitana.

¿Qué se sabe sobre el incendio en Paine?

El fuego tiene lugar en 2N, compañía dedicada al rubro de las nueces que se ubica en la intersección de 8 Oriente y Ruta 5 Sur.

De momento se desconoce la causa del siniestro, sin embargo, su rápido avance habría sido por la presencia de material inflamable, como bins plásticos.

Tras ser alertados del hecho, equipos de Bomberos de Paine acudieron rápidamente al lugar para controlar la emergencia.

Una de las primeras medidas fue evacuar recintos cercanos, como un colegio y un Cesfam. Por ahora no se sabe si hay personas lesionadas.