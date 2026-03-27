27 mar. 2026 - 14:11 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la jornada de este viernes, Ticketmaster anunció oficialmente todos los detalles para el regreso de BTS a Chile: el recinto, los valores, la preventa exclusiva y la venta de entradas.

Para la preventa exclusiva, se usará un sistema de preregistro para poder acceder a la fila virtual, pero no garantizará tickets debido a que se espera una alta demanda para las dos fechas en las que se presentarán en territorio nacional.

BTS en Chile: ¿Cómo será el proceso de venta de entradas?

Desde Ticketmaster señalaron que habrá un plazo determinado para que los fans se inscriban en el sistema y puedan tener la oportunidad de comprar hasta tres días antes sus entradas.

La preventa exclusiva se llama "Preventa Army Membership", en donde los fans deberán contar con una ARMY MEMBERSHIP (Global), una membresía oficial del fan club de BTS que tiene un costo desde aproximadamente los $20.000. Además, deberán registrarse en Weverse antes del jueves 2 de abril a las 16:00 horas (Chile).

También deberán contar con una cuenta oficial en el sitio web de Ticketmaster. Cuando sea la hora de comprar, debes ingresar el ID que proporciona Weverse y el número de la ARMY MEMBERSHIP (Global).

La Preventa Army Membership para comprar entradas para el show del Estadio Nacional será el día martes 7 de abril a las 13:00 horas, y los precios van desde los $99.875 (con el cargo por servicio) hasta los $528.750.

Revisa todos los detalles:

Mapa de ubicaciones para BTS en Chile. / Ticketmaster