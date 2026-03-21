Los reyes del k-pop BTS arrasan en Seúl en su concierto de regreso

21 mar. 2026 - 11:15 hrs.

Las megaestrellas surcoreanas de BTS iniciaron el sábado su primer concierto en casi cuatro años, un gran espectáculo multitudinario de k-pop en el centro de Seúl seguido en todo el mundo.

"¡Hola Seúl, estamos de vuelta!", lanzó un miembro de la banda ante una multitud que los esperaba a gritos de "BTS, BTS".

Ampliamente aclamados como la "boyband" más importante del mundo, los siete miembros de BTS se tomaron un descanso en 2022 para cumplir el servicio militar obligatorio de Corea del Sur.

El concierto

Cientos de miles de seguidores - conocidos bajo el nombre de ARMY - abarrotaron el centro de Seúl desde primera hora de la mañana con la esperanza de poder ver el espectáculo.

Millones de personas en unos 190 países también se conectaron a la actuación en vivo a través de Netflix.

En un contratiempo de última hora, la agencia del grupo informó el viernes que el líder de BTS, RM, se había lesionado el tobillo durante los ensayos y que su "participación en ciertos elementos de la actuación, como la coreografía en el escenario, será limitada".

El espectáculo de este sábado precede a un tour mundial de 82 fechas que incluye varias escalas latinoamericanas, como Ciudad de México, Bogotá, Lima, Santiago, Buenos Aires y Sao Paulo, además de Madrid.

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