¿Buscas empleo? Los trabajos con más vacantes y los sueldos

22 abr. 2026 - 18:00 hrs.

¿Qué pasó?

El sector comercial se ha posicionado como el principal motor de generación de empleo en el país. Según un análisis realizado por la plataforma Trabajando.com, se han habilitado más de mil vacantes distribuidas en diversas modalidades de jornada.

Esta demanda refleja una búsqueda activa de perfiles específicos para cubrir necesidades tanto operativas como de atención al público.

Dentro del listado de los cargos más requeridos, los asistentes de venta bajo la modalidad de tiempo parcial encabezan la lista con un total de 297 puestos disponibles. A estos les siguen los operadores logísticos, con 203 vacantes, y los cajeros, con 103 cupos.

Otros roles con alta demanda incluyen a los guardias de seguridad, que suman 102 ofertas, y los técnicos en alimentos para jornadas part-time, con 99 posiciones abiertas. En cuanto a la gestión comercial y técnica, se registran 73 vacantes para ejecutivos comerciales y 58 para asesores de ventas.

Asimismo, el mercado busca incorporar a 28 prevencionistas de riesgos, 24 conductores y 21 ejecutivos de atención al cliente, cerrando así el grupo de las diez ocupaciones con mayor número de puestos.

Guardia de seguridad, uno de los cargos con más vacantes en el mercado laboral.

¿De cuánto es el sueldo promedio para estas vacantes?

Además del volumen de vacantes, el informe detalla las rentas promedio asociadas a estos cargos, revelando variaciones significativas según la especialización de la labor.

A pesar de no ser el cargo con mayor cantidad de puestos, el rol de conductor o chofer destaca por ofrecer la remuneración más elevada del ranking. En promedio, quienes desempeñan esta función pueden acceder a un salario de $1.100.000.

En un nivel salarial similar se encuentran los prevencionistas de riesgo, cuya renta promedio se sitúa en los $1.023.810 mensuales. Por su parte, los ejecutivos comerciales también perciben ingresos competitivos, con remuneraciones que alcanzan los $1.086.667.

Estas cifras posicionan a estos tres perfiles como los mejor pagados dentro del grupo de las diez ocupaciones con más ofertas durante este mes.

Cajera, uno de los puestos con más vacantes en el mercado laboral.

Vacantes con sueldos inferiores al millón de pesos

En el segmento de atención y ventas, los sueldos muestran un comportamiento distinto. Los ejecutivos de atención al cliente perciben un promedio de $786.875, mientras que los asesores comerciales o de ventas cuentan con rentas que llegan a los $728.920.

Los ejecutivos de atención al cliente tienen un salario promedio de $786.875, seguidos de los asesores comerciales, con un sueldo de $728.720 pesos. En el caso de los operadores logísticos, la remuneración es de $671.429.

Respecto a los guardias, su remuneración promedio es de $587.250, mientras que los asistentes de tienda y técnicos de alimentos, tienen una renta ofrecida de $550 mil pesos. El último lugar lo ocupan los cajeros, con un sueldo de $452.530 mil pesos.

Para postular a alguna de estas mil vacantes, los interesados deben visitar la plataforma de gestión de talentos www.trabajando.com, actualizar sus datos y enviar su CV.

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