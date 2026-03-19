Ley 40 Horas: ¿Aplicará de igual forma con los trabajadores a honorarios?

19 mar. 2026 - 15:55 hrs.

Pronto comenzará a regir la segunda etapa de la reducción de la Ley de 40 Horas, un cambio que se está implementando de forma gradual en la legislación laboral para ayudar a equilibrar mejor la vida laboral y familiar, algo muy importante para los trabajadores en Chile.

En esta fase, que inicia el 26 de abril, la semana laboral se reducirá a 42 horas, lo que beneficiará a mucha gente, sobre todo a quienes tienen contratos bajo el Código del Trabajo.

Pero queda la duda sobre los trabajadores a honorarios: ¿podrán aprovechar esta reducción?

¿Qué pasa con los trabajadores a honorarios?

Sobre este tema, Camila Cárdenas, directora del área de Litigación y socia de SoyHonorario, comentó que “muchos piensan que por trabajar con boletas de honorarios no tienen derecho a la reducción de jornada”.

Sin embargo, agregó que “si hay subordinación y dependencia, es decir, si tienen jefe, horario fijo y obligaciones constantes, la ley laboral podría aplicarse igual, aunque el contrato diga otra cosa”.

Además, explicó que la reducción a 42 horas no es solo un cambio en el número de horas, sino que puede hacer que muchos revisen si su situación laboral es la correcta.

Es decir, si una persona a honorarios trabaja bajo esas condiciones y supera esas horas, “podría exigir el reconocimiento de su relación laboral y reclamar derechos como vacaciones, cotizaciones o indemnizaciones”.

ATON

¿A quiénes no aplica?

Eso sí, esta medida no se aplica a los funcionarios a contrata o planta del sector público, porque su relación laboral se rige por el Estatuto Administrativo.

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