Gobierno retira decreto que buscaba mejorar procedimientos de investigación de la Ley Karin

04 abr. 2026 - 13:37 hrs.

¿Qué pasó?

El inicio del Gobierno de José Antonio Kast ha estado marcado por un "copamiento comunicacional" y una revisión exhaustiva de las determinaciones de la administración de Gabriel Boric, lo que ha significado el retiro de 100 decretos y proyectos impulsados por el anterior Ejecutivo.

Gobierno retira decreto de la Ley Karin

Es así como el pasado viernes se retiró desde la Contraloría General de la República (CGR) la toma de razón del Decreto N°10 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

Dicho cuerpo legal buscaba modificar el reglamento vigente sobre los procedimientos de investigación de acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo contenido en la Ley Karin, que fue aprobada durante el Gobierno de Boric.

"El Gobierno retira de Contraloría el decreto que obligaba a investigar acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo. Justo antes de aplicar la Ley Karin, retroceden. No es ajuste técnico: es debilitar la protección a víctimas. Inaceptable", lamentó la diputada Ana María Gazmuri (AH) al alertar sobre la situación en su cuenta de X (Twitter).

Administración Boric pide resguardar estándares

El diario La Tercera se comunicó con miembros de la administración anterior, quienes explicaron que la modificación al reglamento de la Ley Karin se dio tras el proceso de monitoreo del primer año de implementación de la iniciativa, lo que consideró evidencia institucional y la cantidad de denuncias.

Según la exjefa de asesores del ministerio, Ximena Valencia, la gran cantidad de denuncias habría "tensionado" los procesos institucionales, por lo que se hizo necesario introducir mejoras: "El objetivo era resguardar los principios de la ley, especialmente la perspectiva de género y la no revictimización".

La exfuncionaria señaló que estas modificaciones no fueron anunciadas en las reuniones bilaterales de la cartera previas al cambio de mando, ya que era una propuesta técnica que aún estaba en revisión en esos momentos, por lo que no calificaba como un acto administrativo finalizado para ser incluido en dichos encuentros.

Pese a esto, el retiro del decreto encendió las alarmas, ya que el principal riesgo sería que "eventuales modificaciones debiliten los principios de la ley, como el debido proceso, la perspectiva de género y la protección de las personas denunciantes. Cualquier ajuste debe hacerse resguardando esos estándares".

¿Cuál fue la respuesta del subsecretario del Trabajo?

El mismo medio antes citado se comunicó con el subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende, quien se refirió a los cuestionamientos que provocó el retiro de este decreto relativo a la Ley Karin.

"Aquí hay que ser claros: la ley sigue plenamente vigente y no se está debilitando ninguna obligación. Lo que estamos haciendo es revisar un decreto ingresado en los últimos días del Gobierno anterior, para asegurar un nuevo reglamento cuya implementación sea efectiva y realmente proteja a las personas", indicó.

"Este proceso lo estamos llevando adelante recogiendo la experiencia y el análisis de distintos actores, tanto del mundo de los trabajadores como de los empleadores y de otras organizaciones relevantes", agregó la autoridad.

Por último, se refirió al compromiso del Gobierno de avanzar con una "nueva propuesta que respete y promueva de manera efectiva el espíritu de la Ley Karin, fortaleciendo la protección de las personas y asegurando una correcta implementación de la normativa".

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