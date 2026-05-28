Línea 7 del Metro de Santiago: ¿Cuándo estará operativa?

28 may. 2026 - 20:00 hrs.

El Metro de Santiago continúa expandiendo su red para mejorar la conectividad de la capital. Uno de los proyectos más esperados es la Línea 7, un trazado que reducirá drásticamente los tiempos de viaje y conectará zonas que hasta hoy no contaban con este servicio de transporte.

Según la web oficial del Metro, este megaproyecto contará con una extensión de 26 kilómetros y un total de 19 estaciones. Gracias a esta infraestructura, se estima que se verán beneficiados más de un millón y medio de personas a lo largo de su recorrido.

¿Qué comunas se suman y cuánto disminuirán los tiempos de viaje?

Una de las grandes novedades de la Línea 7 es que unirá las comunas de Renca y Vitacura en solo 37 minutos. Hoy en día, el transporte en superficie tarda cerca de 72 minutos en realizar ese mismo tramo, por lo que el nuevo trazado reducirá el tiempo de traslado prácticamente a la mitad.

Además, este proyecto hito incorporará por primera vez a tres comunas a la red subterránea: Renca, Cerro Navia y Vitacura.

Fecha de inauguración y estaciones de la Línea 7

De acuerdo con la planificación oficial de la estatal, se estima que la Línea 7 del Metro de Santiago comience sus operaciones durante el año 2028.

El trazado completo pasará por ocho comunas: Renca, Cerro Navia, Quinta Normal, Santiago, Recoleta, Providencia, Las Condes y Vitacura,y contará con combinaciones las líneas 1, 2, 3, 5 y 6.

Se proyecta que para el 2032, la Línea 7 conecte también con el futuro tren ligero al Aeropuerto de Santiago.

Las 19 estaciones que darán vida a este servicio son:

Av. Vicuña Mackenna - Av. Brasil

Av. Vicuña Mackenna - J.M. Infante

Salvador Gutiérrez - R. Petersen

Mapocho - Huelén (futura conexión al aeropuerto)

Mapocho - Neptuno

Mapocho - Radal

Mapocho - Walker Martínez

Mapocho - Matucana

Mapocho - Av. Ricardo Cumming

Puente Cal y Canto (conexión líneas 2 y 3)

Baquedano (conexión líneas 1 y 5)

Pedro de Valdivia (conexión línea 1)

Av- Vitacura - Isidora Goyenechea (conexión línea 6)

Av- Vitacura - Las Catalpas

Av. A. Vespucio - Alonso de Córdoba

Cerro Colorado - Rosario Norte

Av. Presidente Kennedy - Gerónimo de Alderete

Av. Presidente Kennedy - Av. Padre Hurtado

Av. Presidente Kennedy - Estoril.

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