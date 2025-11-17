Laura Prieto lanzó nuevo emprendimiento pese a reciente ruptura amorosa: "Me patearon dos días antes"

17 nov. 2025 - 09:56 hrs.

A comienzos de noviembre, Laura Prieto compartía románticas postales junto a Cristóbal, el hombre que había conquistado su corazón y que no tenía relación con el mundo televisivo. Sin embargo, en cuestión de días todo cambió: la relación terminó y la comunicadora volvió a la soltería.

La ruptura ocurrió justo en un momento clave para Prieto, pues coincidió con el inminente lanzamiento de un proyecto laboral que la tenía profundamente entusiasmada: la presentación oficial de VERSUS, su nueva línea de carteras diseñada por ella misma.

Laura Prieto lanzó nuevo emprendimiento pese a reciente ruptura amorosa

En conversación con Alfombra Roja, Prieto sinceró su actual estado sentimental. "Estoy soltera, chiquillos. No quiero funar a nadie, pero me patearon dos días antes de mi lanzamiento", señaló, dejando en claro que la decisión no la tomó ella.

En este sentido, reconoció que esperaba más de ese vínculo, razón por la que hoy no lo está pasando bien: "Es una mezcolanza de como un duelo que estoy viviendo, porque es una relación que yo tenía muchas expectativas, trabajé mucho para que eso funcionara", expresó.

Laura Prieto y Cristóbal/Instagram

Pese al difícil momento emocional, la influencer aseguró que no permitirá que esto empañe la satisfacción de concretar el lanzamiento de su emprendimiento: "Si hay algo que me da estabilidad es mi trabajo. Vibro con cada cosa que hago", afirmó.

Fue en agosto cuando Laura contó a sus seguidores que estaba "felizmente pololeando". Poco después, en una entrevista con Las Últimas Noticias, que el romance había comenzado siete meses atrás, cuando conoció a Cristóbal mientras ambos paseaban a sus mascotas.

En ese entonces, comentó que uno de los aspectos que la conquistó del músico —quien además era su vecino— fue que compartían una visión similar sobre el cuidado de los animales. "Mi pololo no tiene que ver con la televisión. Me acompaña a mis pegas y entiende que salgo con alguien que tiene un rol público", mencionó.

