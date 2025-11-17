¿Cuánto gana la Miss Universo?: Conoce el millonario premio que podría recibir Inna Moll de quedarse con la corona

17 nov. 2025 - 00:30 hrs.

Han pasado casi 40 años desde la única vez que Chile celebró un triunfo en Miss Universo gracias a Cecilia Bolocco, quien se quedó con la corona en la edición de 1987. No obstante, esta vez la ilusión permanece depositada en Inna Moll, la nueva representante de nuestro país en el certamen de belleza.

A lo largo de la competencia, la modelo chilena ha destacado en varios desfiles, actividades e incluso en redes sociales, un éxito que lleva a preguntarse qué pasaría si logra quedarse con el título.

¿Cuánto gana la Miss Universo?

El medio estadounidense Telemundo reveló detalles acerca del millonario premio que recibirá la ganadora del certamen de belleza. De acuerdo a su reporte, la Miss Universo obtendría un pago inicial cercano a los 250 mil dólares, es decir, sobre 230 millones de pesos chilenos.

Sumado a esto, quien se quede con la corona recibiría un sueldo mensual estimado en 50 mil dólares -alrededor de 46 millones de pesos chilenos- destinado a la cobertura de gastos personales como traslados a eventos, vestuario y compromisos profesionales.

Instagram

Además de los pagos, la ganadora se mudaría hasta un exclusivo departamento ubicado en Nueva York. Allí, residiría durante todo el año que dure su reinado.

Finalmente, de quedarse con la corona, Inna Moll accedería a un equipo completo de asesores, así como a vuelos privados, invitaciones a eventos internacionales y diversos patrocinios.

Todo sobre Famosos chilenos