"Elegancia en su máxima expresión": Inna Moll se luce en desfile de trajes de baño de Miss Universo 2025

14 nov. 2025 - 13:41 hrs.

Inna Moll ya ha sido parte de varias actividades de la edición 2025 de Miss Universo, que se lleva a cabo en Tailandia. De hecho, la modelo ha conseguido posicionarse como una de las favoritas para dar la sorpresa.

Este viernes 14 de noviembre, la representante chilena se lució nuevamente, esta vez en el desfile de trajes de baño, una instancia catalogada como importantísima, previo a la final del certamen.

El aplaudido desfile de Inna Moll

Inna Moll se lució con un bikini de color azul, con el que logró que su cabello rubio destacara todavía más. El desplante sobre el escenario sorprendió a los seguidores de la competencia, quienes reaccionaron rápidamente.

La modelo no titubeó en ningún minuto frente a los escalones o el piso mojado. Los espectadores quedaron impactados con su "performance" y dejaron mensajes como "no tambaleó como otras chicas", "elegancia en su máxima expresión" y "correcta, elegante y hermosa".

La final de Miss Universo 2025 se celebrará el próximo viernes 21 de noviembre en el Impact Arena en Pak Kret, Tailandia.

Mira el video

