"Eres el regalo más lindo que Dios nos dio": Angie Alvarado anuncia el nacimiento de su hijo con Rodolfo Kamke

14 nov. 2025 - 09:32 hrs.

¡Llegó el gran día! La exchica reality Angie Alvarado se convirtió en madre junto a su esposo, el administrador de empresas Rodolfo Kamke. La pareja chilena, que se radicó en Australia hace algunos años, celebró con emoción la llegada de su primer hijo.

Angie Alvarado anuncia el nacimiento de su hijo con Rodolfo Kamke

Con un tierno carrusel de fotografías, los padres dieron a conocer la alegre noticia. "¡Bienvenido a nuestro mundo Rodolfo Kamke Alvarado! Eres el regalo más lindo que Dios nos dio", escribió Angie, revelando que su primogénito lleva el mismo nombre que su padre.

La publicación incluye imágenes de Angie preparándose para el parto y varios registros del pequeño Rodolfo. Además, compartieron algunos videos de Luke, el hijo de Xephora —otra de las hijas de Anita Alvarado—, quien se muestra feliz de conocer a su primo.

Rodolfo Kamke, Luke, Anita, Angie y Xephora Alvarado/Instagram

"Te amo, hijo, gracias por traernos esta infinita felicidad y alegría, y a la mamá más power del mundo, te amo", escribió el esposo de Angie en la sección de comentarios. Xephora, por su parte, también le dejó un cariñoso mensaje: "Mi vida hermosa, lo amamos tanto".

La llegada de este nuevo integrante se da dos años después de la triste pérdida que Angie enfrentó en 2023, cuando su primer embarazo no logró avanzar. Al anunciar en julio pasado que nuevamente estaba en la dulce espera, la hija mayor de la exGeisha chilena reconoció que el camino para convertirse en madre no fue fácil.

"Jamás dejamos de creer en Dios, en su infinito amor y sabiduría. Gracias por mostrarnos que tus tiempos siempre son perfectos. Bebé, gracias por elegirnos como tus papás. Ya te amamos con toda el alma", manifestó en ese entonces.

