Los detalles de la demanda de Marité Matus a Camilo Huerta: Lo acusa de "apropiación indebida" de negocio en común

Tras un año de matrimonio y cuatro de relación, Marité Matus y Camilo Huerta pusieron fin a su vínculo amoroso el pasado mes de abril, revelándose tras una demanda interpuesta en julio que las razones del quiebre habrían sido económicas.

De acuerdo a cercano a la exesposa de Arturo Vidal, todo partió cuando Huerta le comentó a Matus sobre la posibilidad de un negocio: un dispensario de cannabis medicinal en la comuna de Colina en el que Marité invirtió para comprar la franquicia, el local y hasta su decoración.

Finalmente, el negocio se concretó cuando Matus estaba de viaje en Barcelona, por lo que le dijo a su entonces esposo que concretara el negocio en solitario y que luego formalizarían la sociedad legal entre ambos. Sin embargo, este último trámite nunca se materializó.

La demanda de Marité Matus a Camilo Huerta

Las Últimas Noticias (LUN) reporta que fue durante los trámites del divorcio cuando Matus decidió demandar a Huerta, acusándolo de un "acto de apropiación indebida del esfuerzo, capital y trabajo que la actora ha destinado al proyecto", ya que tras la separación el exchico reality se habría apropiado del negocio.

Con la demanda, Marité pide al Juzgado de Letras de Colina que "declare la existencia de una sociedad de hecho o, en su defecto, de mandato verbal con rendición de cuentas, en contra de don Camilo Alberto Huerta Milos. Con el objeto de que se reconozca la existencia de una relación societaria de hecho entre las partes".

"El demandado comenzó a modificar radicalmente su actitud respecto de la participación de esta parte del negocio, desconociendo por completo tanto los aportes económicos efectuados por la demandante, como su injerencia constante en la planificación, instalación y operación", se lee en el documento legal.

"A partir de la separación, el demandado ha actuado como si fuera único propietario y gestor del negocio, negando sistemáticamente la participación pasada y actual de la demandante y excluyéndola de toda toma de decisiones, acceso a información y beneficios derivados de la actividad comercial", se agrega.

