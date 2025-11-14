¿Qué fue de Soledad Bacarreza? Así luce actualmente la recordada comentarista de los Juegos Olímpicos

14 nov. 2025 - 08:10 hrs.

Si hay una comentarista que se ha vuelto un ícono de los Juegos Olímpicos (JJ. OO.) en Chile, es Soledad Bacarreza. Psicóloga de profesión, con un paso por el atletismo en su juventud, la chilena de actuales 56 años viene comentando los Juegos Olímpicos desde el año 1996.

Partió en La Red con el programa "Punto", en el 1994, y a los dos años migró a Canal 13, señal en la que estuvo durante 15 años y no solo comentó los JJ. OO., sino que también estuvo en Copa Davis, Copa América, Mundiales de Atletismo e incluso, programas misceláneos.

Foto de archivo de Soledad Bacarreza

Soledad Bacarreza y los comentarios sexistas

Un camino que no estuvo exento de dificultades. El año 2023, en el programa "45 minutos con…" de Mega, Soledad rememoró los comentarios sexistas de los cuales fue víctima, al sumarse a un área deportiva en la que predominaba la presencia masculina.

"Nunca nadie pensó que había llegado a comentar programas deportivos por mérito propio. Recuerdo que en más de alguna ocasión escuché: 'Debe estar acostándose con alguien para estar aquí'", señaló en esa ocasión en una conversación con José Antonio Neme.

Soledad Bacarreza

De todas formas, nunca se dejó disminuir por parte de sus pares pese a los rumores de pasillo. "No me importaba ser la única mujer en el área deportiva de los 90", señaló, marcando sin quererlo un precedente en los canales de televisión.

Soledad Bacarreza

El presente de Soledad Bacarreza

En 2012 cambia de canal y se va a DirecTV Sports, donde ofició nuevamente como comentarista de los Juegos Olímpicos en dos ediciones: la realizada en Londres, el 2012, y la que cuatro años después se hizo en Río de Janeiro, el 2016.

A partir del 2021, los Juegos Olímpicos pasó a comentarlos al canal Panam Sports, la señal oficial de la Organización Deportiva Panamericana, que reúne a todos los Comités Olímpicos de las naciones americanas.

Desde París, lugar en donde se desarrollan hoy los JJ. OO., Soledad ha estado subiendo una serie de imágenes mostrando, además de las bondades de París, las diferentes actividades deportivas que ha estado presenciando, despachando para el canal Panam Sports.

En su cuenta de Instagram, la comunicadora muestra que, fuera del ámbito periodístico, mantiene una estrecha relación con el deporte, practicando distintas disciplinas como el esquí náutico. Además, dedica gran parte de su tiempo a compartir con sus dos hijos.

Así luce hoy Soledad Bacarreza

Soledad Bacarreza/Instagram

Soledad Bacarreza/Instagram

Soledad Bacarreza/Instagram

