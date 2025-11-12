Debutó en "Venga Conmigo" y fue finalista en el Miss Mundo: Así luce la modelo chilena Christianne Balmelli

12 nov. 2025 - 08:10 hrs.

Uno de los programas más emblemáticos de la televisión chilena es, sin duda, "Venga Conmigo", espacio que se mantuvo al aire durante una década y que fue cuna de múltiples rostros que más tarde se consolidaron en la escena nacional.

Entre quienes formaron parte de ese espacio se encuentra la recordada modelo Christianne Balmelli, quien compartió escenario con reconocidas personalidades como Mariel Aereboe, Pedro Lladser y Cristián de la Fuente, entre otros.

La trayectoria de Christianne Balmelli

Balmelli inició su carrera televisiva en 1998, cuando Canal 13 la incorporó al elenco de "Venga Conmigo". Esto le abrió un semillero de oportunidades, llegando a ser rostro publicitario e incluso presentadora del pronóstico del tiempo para un importante canal local.

En paralelo, participó en diversos certámenes de belleza a nivel nacional e internacional. Su logro más destacado llegó en 2001, al ser coronada como Miss Mundo Chile, título que la llevó a representar al país en la competencia global realizado en Sudáfrica.

En esa ocasión, logró posicionarse entre las 14 finalistas del certamen. Aunque no obtuvo la corona, mantuvo su vínculo con el mundo de la belleza, participando dos años más tarde en el Miss Internacional.

Durante los últimos años, Christianne se ha enfocado en un 100% en la maternidad, cuidando a sus tres hijos: Nicolás, Ignacio y Valentina, aunque no olvida su pasado en la "pantalla chica", compartiendo imágenes y videos con sus fanáticos de Instagram.

En julio de 2025, Christianne reapareció públicamente en una entrevista con el medio Con Clave, donde sorprendió al revelar que, contrario a lo que muchos podrían pensar, su participación en el Miss Chile terminó perjudicando su vida laboral.

"Para las que trabajábamos en televisión haciendo comerciales era terrible, porque uno llegaba a un casting y te decían 'ah, no es que tú tenis la marca Miss Chile, no vas a representar mi marca, vas a ser la Miss Chile promocionando esto' y perdí harta pega por eso", explicó la exreina de belleza, quien ya tiene 42 años.

Así luce hoy Christianne Balmelli

