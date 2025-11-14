Desconoció todo: La respuesta de Camilo Huerta a la demanda que interpuso contra él Marité Matus

14 nov. 2025 - 10:16 hrs.

En julio de este 2025, Marité Matus impuso una demanda contra Camilo Huerta en el Juzgado de Letras de Colina, en la cual ella exige que se reconozca la existencia de una sociedad comercial entre ambos, por la cual ella colocó gran parte del capital.

La historia es así: Camilo llegó con la idea a Marité de comprar una franquicia de un local que dispensa cannabis medicinal, del que ambos serían dueños, y sería instalado en la comuna de Colina, cercano al sector donde estaba su casa en Chicureo.

La historia del conflicto entre ambos

Ella, tras pensarlo, aceptó y por temas de tiempo, instó a que Huerta firmara todos los papeles necesarios para constituir el negocio, mientras ella le pasaba el dinero, con el compromiso de que después en los documentos quedara por escrito que los dos eran dueños de la sociedad.

No obstante, según Marité, esto no ocurrió nunca. Y tras la separación, Camilo ha decidido desconocer la existencia de la relación societaria entre los dos, e incluso, que fue ella quien le entregó gran parte del dinero para poner en marcha el negocio.

Marité Matus y Camilo Huerta

En la demanda, se lee que fue ella quien hizo las transferencias bancarias, pagos directos a proveedores, entrega de cheques, entre otros trámites, lo cual es prueba de que, si bien en lo legal el negocio está a su nombre, se actuó como una sociedad.

"A partir de la separación, el demandado ha actuado como si fuera único propietario y gestor del negocio, negando sistemáticamente la participación pasada y actual de la demandante y excluyéndola de toda toma de decisiones, acceso a información y beneficios derivados de la actividad comercial. Esta conducta constituye un acto de apropiación indebida del esfuerzo, capital y trabajo que la actora ha destinado al proyecto", dice uno de los párrafos del libelo.

¿Qué dijo Camilo Huerta?

La notificación a Huerta fue realizada en septiembre y su abogada interpuso una excepción dilatoria, en la que barren con los argumentos presentados por Matus, señalando de entrada "la ineptitud del libelo".

"(Ella) se limita a describir de forma totalmente vaga, confusa e inconexa supuestos hechos que configurarían una relación contractual comercial a los cónyuges sin fundamentación alguna, es decir, sin indicar fechas, circunstancias o hechos precisos que suponen las conductas que se mencionan", indicó la abogada de Camilo en el recurso.

Tras la viralización de este caso, que fue dado a conocer por Cecilia Gutiérrez, ninguna de las partes ha salido a hablar públicamente.

