"La buena mano sí existe": El sorpresivo cambio de look de "la Carlita" que encantó a sus seguidores

14 nov. 2025 - 11:06 hrs.

"La Carlita" es una conocida influencer y humorista con millones de seguidores en Instagram y TikTok. La joven suele hacer noticia por sus divertidos videos, aunque esta vez sorprendió con una faceta diferente.

A través de sus redes sociales, el jueves mostró un video grabado en la peluquería que deja en evidencia su cambio de look, una sorpresa para sus seguidores, quienes elogiaron su nuevo estilo.

El cambio de look de la Carlita

El registro consta de solo 10 segundos en los que la influencer está sentada frente a la cámara con su antiguo cabello, un tanto despeinado y mostrando la raíz de color castaño.

En la segunda parte del video, la Carlita muestra su nuevo pelo completamente rubio y ondulado, luciendo un conjunto de color verde.

La reacción de sus seguidores

La joven recibió cientos de comentarios de sus seguidores, quienes quedaron totalmente encantados con su aspecto.

"La buena mano sí existe", "todo que ver, Carlita" y "Carlita, hasta sin maquillaje eres bella", fueron parte de los mensajes en TikTok.

La influencer se encuentra en una relación con el cantante Matt Hunter, con quien ha aparecido en varios lugares públicos y también en videos en redes sociales, demostrando la complicidad que tienen.

