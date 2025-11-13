El emocionante momento en que Inna Moll se reencuentra con su mamá en Tailandia

13 nov. 2025 - 19:52 hrs.

Inna Moll se prepara para ir por el todo o nada en la edición 2025 de Miss Universo, una competencia en la que ya tuvo su primera polémica después de viralizarse un video en redes sociales en el que simulaba aspirar maquillaje, lo que fue interpretado como una alusión al consumo de drogas.

En ese momento, la modelo chilena explicó que fue un maquillador quien la incitó a grabar el video, el mismo que luego tuvo que disculparse. Tras esa polémica, hoy está enfocada en las actividades del certamen en Tailandia.

El reencuentro de Inna Moll y su mamá en Tailandia

A través de sus redes sociales, la representante nacional ha compartido una serie de fotos y videos en varias actividades. Uno de ellos, subido este jueves, muestra el momento del reencuentro con su mamá.

En el registro, Moll vestía de azul y portaba su característica banda con el nombre de Chile, mientras saludaba a los fans en las afueras de un recinto en Tailandia.

Mientras posaba para las cámaras, divisó a su madre y no lo pensó dos veces: fue a abrazarla y se mostró bastante emocionada por su apoyo.

"Mi mamá llegó a Tailandia", posteó la modelo chilena, quien representará los colores de nuestra bandera el próximo 21 de noviembre en Bangkok.

