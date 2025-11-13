"Mi escudo de protección": El especial recuerdo de Soledad Onetto sobre su paso por el Festival de Viña junto a Felipe Camiroaga

13 nov. 2025 - 16:37 hrs.

Soledad Onetto recordó su paso por el Festival de Viña del Mar entre 2009 y 2010, cuando compartió escenario con el fallecido conductor Felipe Camiroaga, con quien —según afirma— llegaron a convertirse en "los animadores más elegantes" que han pisado la Quinta Vergara.

La periodista abrió su corazón en el programa La Última Palabra, de Zapping Not TV, conducido por Bernardita Cruz. Durante la conversación, habló sobre el profundo vínculo que la unía al querido comunicador, quien perdió la vida en el trágico accidente aéreo de Juan Fernández, en el que fallecieron otras 20 personas.

El especial recuerdo de Soledad Onetto sobre su paso por el Festival de Viña junto a Felipe Camiroaga

Durante la conversación, Onetto relató cómo fue la experiencia de trabajar junto a él en el escenario más importante del país. "Todos los focos estaban puestos en Felipe, y eso me dio tranquilidad. La tensión estaba allá, y yo me enfoqué en lo que sabía hacer: preparación, conocimiento y manejo de público", explicó.

Además, dedicó sentidas palabras al recordado "Halcón de Chicureo", destacando su talento y carisma. A su juicio, "él era la única estrella que había en ese momento en la televisión. Y lo sigue siendo; para mí va a ser por lejos el mejor animador de Chile".

La exfigura de Mega definió su paso por Viña como una experiencia maravillosa y subrayó la conexión única que logró con su compañero frente al público. Al observar una fotografía del recuerdo de aquella época, Soledad comentó que Felipe estaba "siempre mirando atento, con esa estampa fabulosa que tenía".

En esa línea, confesó que el animador tenía una actitud protectora con ella, lo que le ayudó sentirse segura en este gran desafío. "Yo iba siempre atrás de él, siempre sentía que aquí estaba como mi escudo de protección, afirmó con emoción.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Zapping Not TV (@zappingnottv)

Todo sobre Famosos chilenos