"Algo así no volverá a suceder": Maquillador publica comunicado y se disculpa por polémico video de Inna Moll

07 nov. 2025 - 15:30 hrs.

Gran repercusión en Chile y a nivel mundial generó un video de Inna Moll, representante chilena que se encuentra en Tailandia compitiendo en Miss Universo 2025, luego de que apareció haciendo un gesto alusivo al consumo de drogas.

En el trend viralizado en TikTok, la modelo simula "aspirar" maquillaje para dar paso a una transición en la que aparece con un cambio de look para una de las actividades.

De inmediato, recibió variadas críticas, por lo que pidió disculpas y explicó que "la persona que subió el video fue un maquillador. Me dijo 'graba esto' y no sé si no nos entendimos bien, pero él me decía 'sigue, sigue'. Me debí haber negado rotundamente".

Maquillador pide disculpas

El maquillador, de origen tailandés, emitió un comunicado en su cuenta de Instagram eak_makeup en el que pidió disculpas por la publicación y aclaró que nunca fue su intención perjudicar a la chilena.

"Para Miss Chile y todos los que aman Miss Chile. Siento profundamente lo que pasó. Me disculpo sinceramente con ella y todos los involucrados", comenzó diciendo.

Agregó que "lo que hice fue irreflexivo y sin ninguna intención oculta de dañar al concursante o la imagen del país. Fue simplemente un contenido siguiendo una tendencia en línea actual. Les aseguro que algo así no volverá a suceder".

View this post on Instagram

