Emilia Dides reacciona a polémico video de Inna Moll en Miss Universo: "No saben qué hacer para perjudicarla"

07 nov. 2025 - 13:00 hrs.

Inna Moll, chilena que se encuentra en Tailandia compitiendo en Miss Universo 2025, protagonizó una gran polémica en las últimas horas tras la difusión de un video en el que hizo un gesto alusivo al consumo de drogas. Emilia Dides salió al paso de las críticas y reaccionó a la tensa situación que se generó en redes.

El video

Se trata de un breve registro, que no fue publicado por Moll, en el que simula "aspirar" maquillaje para dar paso a una transición en la que muestra su cambio de look para una de las actividades.

Tras las diversas críticas en redes sociales, Moll pidió disculpas y explicó en su cuenta de Instagram: "Primero, quiero pedirles perdón a todas las personas que se sintieron pasadas a llevar, pero también les quiero explicar la situación. La persona que subió el video fue un maquillador. Me dijo 'graba esto' y no sé si no nos entendimos bien, pero él me decía 'sigue, sigue'".

A pesar de ello, cuestionó que "con todo lo que está pasando, no me negué. Me debí haber negado rotundamente".

"Así fue y el video está arriba y lamento mucho si una persona se sintió pasada a llevar... no se preocupen, que a mí nadie me va a quitar las ganas de hacer las cosas bien. Los amo muchísimo", cerró.

La influencer y Miss Chile: Inna Moll haciendo el polémico trend de “Addicted to you” ?? pic.twitter.com/2IS4fobYt7 — Miss Coronas (@miss_coronas) November 6, 2025

La reacción de Emilia Dides

A pesar de las diversas críticas a la representante nacional, su antecesora, Emilia Dides, respaldó a Moll y decidió bajarle el perfil a lo sucedido.

"Amigo, están muriendo de miedo con Chile y no saben qué hacer para perjudicarla, eso no va a pasar. Es una reina", escribió la cantante.

Todo sobre Espectáculos