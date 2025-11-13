"No cacha que aquí somos perras": Camila Nash se enfrentará a los nuevos integrantes de "El Internado" este jueves

13 nov. 2025 - 15:58 hrs.

Esta noche Luis Mateucci y Agustina Pontoriero debutarán en “El Internado” y cambiarán para siempre el rumbo de la convivencia, pues su llegada no solo generará polémicas, sino también la creación de bandos definidos y enemistados. Y quien primero se enfrentará a los dos será nada menos que Camila Nash.



El capítulo 19 iniciará con una masterclass donde los participantes aprenderán a hacer un canastillo de patacón relleno de mariscos mientras Luis Mateucci recorre la academia y Agustina Pontoriero es entrevistada por la animadora Tonka Tomicic.

“Tengo 31 años, estuve en un solo reality de Netflix, fui bastante odiada, pero creo que acá puedo mostrar bien quién soy y contar bien mi historia”, adelantará la argentina. Además, la exparticipante de "Love is Blind Argentina", añadirá que entra soltera y revelará a los hombres que le interesan: “Soltera, sola, se me puede rezar. Hay un par de hombres que me gustan: Adrián, Etienne y el colombiano”, en referencia a Juan David Zapata.

Posteriormente, la coqueta Agustina, quien se autodenomina “La Reina”, hará ingreso a la academia y se encontrará con Mateucci, juntos esperarán a los demás participantes con una copa de espumante y mucha actitud. “¡Bienvenidos a nuestra casa!”, anunciará Agustina cuando vea a los demás llegar. Las caras de impacto serán evidentes, es claro: no se esperaban esta sorpresa.

Los conflictos no tardarán en aparecer. El primero lo iniciará Pontoriero, que encarará a Milo por haber comentado en Instagram que la odiaba: “Vos me hiciste una historia a mí, que me odiabas, cuando terminó el reality. Bueno, no importa, los haters también son fans”, le dirá a su compatriota tras hacerse la desentendida.

Luego vendrá Luis Mateucci, que aparte de burlarse de Camila Nash por haber dicho que es la chilena más famosa de México, encarará rápida y directamente a Luis Sandoval por hablar mal de él en televisión: “Me critica todo su programa, habla mal de mí en todos sus programas, a ver si va a tener la cara de decírmelo de frente todos los días acá. Seguís repitiendo semana tras semanas cosas que Oriana ya ha desmentido”, dirá el experimentado chico reality a Laura Bozzo frente a Sandoval, iniciando el debate.

“Las que han levantado la voz son tus exparejas que dicen que te han encontrado la pastillita azul en el velador, que te rompían los condones”, se defenderá el periodista en el acto.

“¿A ti te consta, has visto la pastillita azul? Una ex puede decir cualquier cosa y embarrarte y ser una mentira y eso no se vale”, opinará Laura Bozzo al respecto. “Seguís diciendo que me huele 10 años después que Oriana lo desmintió. Seguís diciendo que debo plata después de que Daniela lo desmintió. Lo sigue repitiendo”, insistirá Luis, aclarando que el problema no es que hablen sobre él y su vida amorosa, sino de repetir e insistir en hechos que han sido desmentidos.

“Tú no puedes venir a callar a Luis, tienes que callar a tus exnovias el solamente hace su trabajo y opina lo que hablan ellas. No puedes ir contra él, él hace su trabajo”, saltará Camila Nash en defensa de su amigo Luis Sandoval.

Pero esto no se quedará ahí, el drama continuará en el patio con todos los participantes chismeando y opinando sobre la llegada de los argentinos.

Camila Nash, molesta por el ataque de Mateucci a Luis, lanzará sus afilados dardos contra él: “Que calle a sus minas, es su problema elegir a morras que le andan haciendo m… su imagen. ¿Qué tiene que ver Luis? Se anda luciendo y ahora pide que no hablen de él, que agradezca. Que se ofenda por lo que dicen sus morras es una desfachatez”.

Pero también arremeterá contra Agustina Pontoriero, cuestionando su actitud: “Se me hizo bien pendeja, no pendeja mexicana sino pendeja chilena, como infantil, como niñita. Ella quiere ser perra y se vende de perra, pero no lo es, es inventada. No cacha que aquí somos perras y entre perras nos olemos”. Milo comentará a Adrián que Agustina, a modo de molestarla a ella, querrá seducirlo. “Pues se puede quedar todo el programa seduciendo. Me atrae -3”, le asegurará Adrián.

