"Fue un imbécil": Laura Bozzo arremete sin filtro contra Iván Zamorano frente a Blu Dumay

Durante su participación en "El Internado", Fernando Solabarrieta ha revelado nuevos antecedentes sobre su quiebre amistoso con Iván Zamorano. En una reciente actividad, el periodista explicó que la distancia entre ambos surgió a raíz de una promesa incumplida por parte del exgoleador chileno.

Cabe mencionar que, mientras Fernando permanece en el encierro, su hijo Nicolás confirmó que también estuvo involucrado en el conflicto, ya que "Bam Bam" le había prometido a su padre que lo ayudaría a impulsar su carrera futbolística, algo que finalmente no ocurrió.

Laura Bozzo arremete sin filtro contra Iván Zamorano frente a Blu Dumay

En el capítulo del martes, el comunicador reconoció que aún se siente afectado por este desaire. En ese contexto, su compañera Laura Bozzo expresó una tajante opinión: "No conozco la historia, pero en tres segundos capté que el amigo de él le hizo una promesa respecto a su hijo, que lo iba a ayudar, no lo hizo".

Acto seguido, la abogada arremetió sin filtro contra Zamorano: "Yo lo digo y lo asumo, fue él el imbécil que prometió una cosa que no iba a cumplir".

Ante sus palabras, Daniella Campos intentó poner freno a la situación, recordando que Blu Dumay, hijastra del exfutbolista, se encontraba presente. Sin embargo, Laura no cedió y replicó: "Lo siento, se supone que es lo bastante adulta".

Posteriormente, la presentadora de televisión peruana hará se acercó a la joven para pedirle disculpas:"No tenía idea de que él era tu papá, luego me entero de que era Bam Bam, que nosotros admiramos porque fue el primero de Chile en ir al Inter de Milán, me sé toda su historia", afirmó.

Tras lo anterior, Bozzo realizó un sincero mea culpa: "Yo tengo un problema, suelto las cosas y después pienso y digo 'qué he dicho', lo digo todo el tiempo. De corazón te pido que me disculpes".

