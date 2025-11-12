Sigue en vivo el react de "El Internado": Luis Sandoval romperá en llanto y dos nuevos participantes se sumarán a la competencia

12 nov. 2025 - 21:00 hrs.

Esta noche, Mega emitirá un nuevo capítulo de "El Internado" que promete estar cargado de sorpresas. El episodio incluirá un intenso duelo de eliminación entre Maluco, Carla Ochoa y Luis Sandoval, además del ingreso de dos nuevos participantes a la academia.

Uno de los momentos más tensos lo protagonizarán Tom Brusse y Camila Nash, quienes tendrán una conversación para aclarar el distanciamiento entre ambos. Esto, luego de que el francés-marroquí revelara públicamente el complejo vínculo que la chilena mantiene con su madre, algo que ella le confió en privado.

"Lo hemos hablado aquí, así que afuera la gente lo va a saber. Lo dije por mi sensibilidad", se justificará Tom. "¿En serio me vas a decir eso? Creo que necesito espacio", responderá Camila antes de retirarse visiblemente molesta.

Por su parte, Luis Sandoval vivirá un día negro. Al no lograr salvarse, se mostrará agobiado y planteará la posibilidad de abandonar la competencia: "¿Hay alguna forma de que me pueda autoeliminar y no vaya a la siguiente prueba? Es que no puedo", dirá entre lágrimas.

Luis Sandoval en "El Internado"

Mientras los participantes estén en una masterclass, Luis Mateucci —el nuevo ingreso del reality— será entrevistado por la animadora Tonka Tomicic. "Estoy un poco con incertidumbre porque la calidad de personajes es muy buena. Va a haber un recambio, una adaptación a personajes nuevos para la televisión chilena, pero creo que siempre se necesita una frutillita repetida", declarará.

Sigue en vivo el react de "El Internado"

Una de las formas en las que puedes disfrutar este episodio, además de por televisión y Mega Go, es por YouTube, a través del react que se transmite por el canal oficial de Mega en esta plataforma.

Para verlo, solo tienes que ingresar a YouTube, buscar el canal Mega Oficial o React el Internado, y unirte a la transmisión en vivo conducida por Álex Ortiz y Nati Blaschke, quienes comentarán cada momento del episodio con humor, análisis y reacciones en tiempo real desde las 21:00 horas. También podrás seguir la cápsula en vivo directamente en el inicio de esta nota.

Todo sobre El Internado