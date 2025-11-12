Dos nuevos participantes llegan a remecer la convivencia en "El Internado": "Siempre se necesita una frutillita repetida"

12 nov. 2025 - 17:33 hrs.

Escenas de alto impacto ofrecerá el nuevo capítulo de "El Internado". Después de la renuncia de Daniella Campos, dos nuevos integrantes se sumarán a la competencia, lo que generará reacciones dividas en la academia.

Este miércoles, podremos ver la gran entrada de Luis Mateucci. Luego de participar en una masterclass de cocina, los participantes volverán a la casona, encontrándose con la inesperada presencia del modelo argentino, quien llegará a revolucionar los ánimos.

Dos nuevos participantes llegan a remecer la convivencia en "El Internado"

En diálogo con Tonka Tomicic, el polémico chico reality comentará que "estoy un poco con incertidumbre porque la calidad de personajes es muy buena, va a haber un recambio, una adaptación a personajes nuevos para la televisión chilena, pero creo que siempre se necesita una frutillita repetida".

Sobre las mujeres y la posibilidad de un romance durante el encierro, Luis dejó en claro que Milo le parece muy hermosa y que Pops le llama la atención, ya que ha estado con brasileñas y la percibe como una mujer dulce: "Paloma tiene una forma de ser muy cariñosa, mucha contención, y a mí la contención me provoca".

Luis Mateucci en "El Internado"

También habrá espacio para los conflictos, y desde su ingreso no dudará en apuntar contra uno de sus compañeros. "Luis Sandoval, que todo el año está hablando de mí, a ver si me lo dice de frente como lo hace todos los días en pantalla", adelantará.

En esa línea, el participante aseguró que llega dispuesto a darlo todo y a convertirse en una amenaza para sus contrincantes. "No soy el mejor, pero sí lo puedo ser. Yo vengo a ganar, y si hay que cocinar lo voy a hacer, y si me tengo que cargar a todos, lo voy a hacer. Si se gana cocinando, voy a ser el mejor cocinero", aseveró.

Eso sí, no será el único en sumarse a la competencia. La argentina Agustina Pontoniero también arribará con una actitud decidida, protagonizando de inmediato su primer encontrón con Milo González.

"Vos me hiciste una historia a mí, que me odiabas, cuando terminó el reality. Bueno, no importa, los haters también son fans", lanzó con ironía.

