¡Daniella Campos se va! Sigue en vivo el react de "El Internado"

11 nov. 2025 - 21:00 hrs.

Este martes 11 de noviembre en "El Internado", se viene un capítulo de aquellos. Lo anterior porque veremos el momento exacto de la renuncia de Daniella Campos, no sin antes repasar por una última vez a Otakin y generar drama al interior del encierro.

¿Qué pasará este martes 11 de noviembre en " El Internado "?

El episodio comenzará con una actividad dirigida por Tonka Tomicic, titulada “Cuentos Chinos”, donde los concursantes deberán confirmar o desmentir rumores sobre ellos. Uno de los momentos más tensos se dará con Fernando Solabarrieta, quien hablará de su distanciamiento con Iván Zamorano.

“Nosotros en un viaje para el Mundial de Sudáfrica nos contamos la vida entera y nos unimos mucho. No entraré en detalles porque se lo debo a él. Simplemente, fue una situación que yo esperé que sucediera y nunca sucedió, y eso me dolió mucho”, confesará. También admitirá que su orgullo lo llevó a no retomar el contacto, incluso cuando el tema involucró a su hijo Nicolás.

Las palabras del periodista provocarán la reacción de Laura Bozzo, quien opinará sin filtros sobre el conflicto: “Fue una mierda, yo lo digo y lo asumo, fue el imbécil que promete una cosa y no la va a cumplir”, lanzará contra Bambám, el exfutbolista.

La situación se tensará aún más cuando Daniella Campos le advierta que la hija de él, Blu Dumay, estaba presente, a lo que la peruana responderá con dureza: “Se supone que es lo suficientemente adulta para enfrentarme a mí, o no debería estar en un reality”.

Otro de los momentos más impactantes vendrá con Pops, quien relatará un violento “secuestro exprés” que sufrió en Guayaquil. “Nos asaltaron y nos metieron en la maletera. Rompieron la nariz de mi amigo, yo estaba llena de sangre. Nos tuvieron tres horas ahí y después nos soltaron. Mi miedo más grande era que me pasara algo, pero no me hicieron nada”, recordará visiblemente afectada.

Por su parte, Camila Nash negará el rumor que aseguraba que Julio César Rodríguez le habría regalado un salón de uñas durante su relación. “Comenzamos a conversar, hubo coqueteo y sí, pasaron cosas. Llegó un momento en donde le dije que pusiéramos un límite. Si no resulta, chao, porque yo no estoy para perder el tiempo, quiero formar una familia”, explicará.

Tras la actividad, Blu Dumay quedará afectada por los dichos de Laura Bozzo y solo encontrará consuelo en Efrén Reyero, con quien compartirá una conversación sincera. “Yo lo único que quiero es seguir como estamos, pero en silencio”, le dirá él, mientras ella concordará en mantener su vínculo lejos de los conflictos.

Sin embargo, el capítulo tomará un giro cuando Daniella Campos anuncie entre lágrimas su decisión de abandonar el reality. “No quiero más, no aguanto más, es que no puedo”, expresará entre sollozos a Laura Bozzo.

Más tarde, reunirá a todos sus compañeros para comunicar oficialmente su salida: “Tuve dos crisis fuertes y hoy pasó un poco lo mismo, entonces prefiero priorizar mi salud. Tengo una hija que me está esperando. Les deseo lo mejor a todos”. La periodista se despedirá afectuosamente del grupo, salvo de Carla Ochoa, quien optará por no despedirse y retirarse a su habitación en silencio.

