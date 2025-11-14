¿Cómo se puede votar por Inna Moll en el Miss Universo? Así puedes ayudar a la modelo a entrar al Top 30

14 nov. 2025 - 20:30 hrs.

En julio pasado, la modelo Inna Moll se coronó como Miss Universo Chile, asegurando así su pasaje a Tailandia para representar al país en el certamen de belleza más prestigioso del mundo y competir por la anhelada corona internacional.

La participación de la chilena no ha pasado desapercibida en el certamen: ha destacado por su carisma, seguridad en escena y desplante. Según estimaciones de diversos missólogos, la influencer tendría reales posibilidades de avanzar al grupo de finalistas.

Tal como en la edición anterior, la popularidad vuelve a ser un factor clave dentro de la competencia. En 2024, la cantante Emilia Dides logró acceder al Top 30 gracias al voto del público, avance que finalmente la llevó a ubicarse entre las 12 mejores a nivel global.

¿Cómo votar por Inna Moll en el Miss Universo?

En el caso de Inna, la chilena figura entre las tres candidatas más votadas en la categoría "People’s Choice", por lo que podría replicar esta hazaña, siempre que sus seguidores continúen respaldándola a través de la aplicación oficial del Miss Universo.

Descargar la aplicación Miss Universe desde Play Store o App Store o ingresar al sitio web oficial del certamen.

Las candidatas aparecerán en orden alfabético según el país que representan, por lo que deberás buscar a Chile y pulsar la foto de Inna Moll.

Luego deberás hacer clic en "Vote now" y podrás votar gratis viendo un video publicitario.

y podrás votar gratis viendo un video publicitario. También existe la opción de pagar para obtener más votos. El paquete básico ofrece 3 votos por 0,99 dólares (aproximadamente $931 pesos chilenos), mientras que el paquete más amplio, de 1.000 votos, tiene un valor de 199,99 dólares (cerca de $188.089 pesos chilenos).

Captura app Miss Universo

Cabe señalar, que las votaciones estarán abiertas hasta las 13:00 horas del próximo miércoles 19 de noviembre, un día antes gran final se realizará la noche del jueves 20 de noviembre.

En la ceremonia, las finalistas desfilarán en traje de baño, vestuario típico y de noche. Luego, se anunciará al Top 5, etapa que dará paso directamente a la coronación de la ganadora, sin pasar por un Top 3 como en ediciones anteriores.

