"Siempre hemos sido los dos": El mensaje de Steffi Méndez a su hijo tras enterarse que su ex se convertirá en padre
- Por Nicolás Escárate
Durante la jornada de este domingo 16 de noviembre, el mundo de la farándula quedó remecido tras conocerse que el exnovio de Steffi Méndez, el músico Dante Lindhe, se convertirá nuevamente en padre junto a su nueva pareja.
Ambos anunciaron la noticia mediante un posteo compartido en Instagram, sin ocultar la enorme felicidad que esta noticia les provocó, añadiendo melosos mensajes.
"15 años de vida, de caminos que fueron en diferentes direcciones solo para reunirse cuando era el momento adecuado. Volver a encontrarnos y sentir que el amor nunca se ha ido. Es un tipo de magia que apenas puedo expresar con palabras. Y ahora un pequeño milagro crece dentro de mí, creado por el amor que ha sobrevivido al tiempo y encontrado un hogar", redactó ella.
La reacción de Steffi Méndez
Esta publicación rápidamente comenzó a circular en Instagram, siendo compartida principalmente por internautas chilenos quienes seguían a Dante, a raíz de su terminado vínculo con Steffi.
El posteo se lo hicieron llegar y tuvo que salir Leo Méndez Jr. a decir que por favor pararan de enviarle el mensaje a su hermana, o de lo contrario, ella iba a bloquear a cada uno que osara a comunicarle este hecho.
Y la reacción que tuvo Steffi ante la noticia fue dedicarle un mensaje al hijo que tuvo con Lindhe, llamado Gio, en el cual adjunta sobre una imagen de la guagua, "serás siempre mi fuerza. Gio. Hijo. Siempre hemos sido los dos y así será siempre, toda la vida. No tienes de queé preocuparte por nada, te tengo hijo".
Leer más de
Notas relacionadas
- Steffi Méndez compartió tierno registro tras el reencuentro con su hijo: "No quiere soltarme la manito"
- El doloroso desahogo de Steffi Méndez mientras espera volver a ver a su hijo: "Mamá te extraña mucho"
- "Pensaban que andaba llorando": Steffi Méndez sube video mostrando su presente desafiando a quienes creen que está triste