Steffi Méndez compartió tierno registro tras el reencuentro con su hijo: "No quiere soltarme la manito"

11 nov. 2025 - 18:06 hrs.

Steffi Méndez, la hija mayor del cantante Leo "DJ" Méndez, vivió un emotivo reencuentro este lunes. Tras varios días separada de su hijo Gio —fruto de su relación con el músico sueco Dante Lindhe—, el pequeño finalmente volvió a casa, llenando de alegría a la influencer.

Cabe recordar que Steffi y el cantante se separaron pocos meses después del nacimiento del niño. La ruptura no se dio en los mejores términos y derivó en una compleja batalla legal por la tuición, en la que la actriz ha acusado a su expareja de intentar desprestigiarla ante la justicia.

Steffi Méndez compartió tierno registro tras el reencuentro con su hijo

A través de sus redes sociales, la chilena ha manifestado lo doloroso que ha sido el proceso, confesando que la distancia con su hijo la ha afectado profundamente. "Mamá te extraña mucho, tanto que se me va a romper el corazón", escribió en una publicación el domingo.

Ya con Gio de regreso, Steffi compartió una tierna postal del reencuentro: una fotografía en la que se ve al pequeño comiendo mientras la toma de la mano. Aunque evitó mostrar su rostro, el gesto lo decía todo. "No quiere soltarme la manito", expresó emocionada.

Steffi Méndez y Gio/Instagram

A través de sus stories, también publicó un breve clip en el que contó un poco más de su ajetreada rutina como madre soltera: "Después de una jornada, pero larguísima laboral, me vine corriendo a casa para estar con mi hijo y se acaba de quedar dormido".

"Estoy muerta de sueño, y siento que aquí se acaba mi día, pero no, tengo muchas cosas que ver, arreglar…", confesó la creadora de contenido.

Cabe destacar que, semanas atrás, Stephanie reveló que tomó la determinación de volver a estudiar. Su plan es convertirse en matrona, y según contó, ya comenzó a asistir a clases. "Son un par de años, pero estoy motivada", afirmó en ese entonces.

Historia de Instagram de Steffi Méndez

Todo sobre Famosos chilenos