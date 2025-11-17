Dio vida a la icónica "Sussi" e incursionó en la política: Así luce hoy Andrea Molina, la recordada figura de la TV chilena

17 nov. 2025 - 08:10 hrs.

Andrea Molina fue, durante los años 90, uno de los rostros más emblemáticos y queridos de la televisión chilena. Su mezcla de carisma y belleza la convirtió en una figura habitual de la pantalla chica, destacando tanto en la actuación como en la conducción de programas.

Entre sus trabajos más recordados destaca su rol protagónico en "Las historias de Sussi", adaptación televisiva de la película de 1987 dirigida por Gonzalo Justiniano. En esta producción, Andrea dio vida a la joven provinciana que llega a la ciudad, personaje que originalmente recayó en Marcela Osorio.

Las historias de Sussi

Más adelante, ganó gran notoriedad gracias al programa de servicio "Hola Andrea" y, posteriormente, por su participación en "Mujer, rompe el silencio", espacio dedicado a abordar y visibilizar casos de violencia de género.

La vida política de Andrea Molina

Andrea Molina fue diputada desde 2010 hasta 2018 por el antiguo distrito N.º 10 de la región de Valparaíso. En 2017, su nombre apareció en un listado de 40 parlamentarios acusados de aceptar informes de asesorías con párrafos copiados textualmente de libros o internet.

También y durante unos años, se desempeñó como directora de la Corporación de Fomento y Desarrollo de la Municipalidad de La Florida. Incluso, en 2021 compitió por la alcaldía de Viña del Mar, siendo superada por Macarena Ripamonti.

Al igual que muchas exfiguras de la televisión, Molina ha encontrado en las redes sociales un nuevo espacio para desarrollarse. Allí se describe como "emprendedora", promocionando productos y servicios ligados a la belleza y el cuidado personal.

En el plano personal, la exmodelo es madre de dos hijas: Noelia, de 26 años, y Laura, de 19. Esta última ha seguido sus pasos en el mundo del modelaje y actualmente forma parte de la agencia Elite Models.

Así luce hoy la modelo y exparlamentaria Andrea Molina

