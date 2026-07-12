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Reportajes

Reportajes

Viaje al epicentro de la tragedia: Así sigue Venezuela luego de los fatales terremotos

12 jul. 2026 - 23:55 hrs. | Act. 13 jul. 2026 - 15:56 hrs.

Mega Investiga viajó a La Guaira, la zona más devastada por el terremoto de Venezuela. Saqueos, familias buscando a sus muertos y el milagro de Marlene, que sobrevivió 2 días atrapada. Revisa el reportaje.

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