Es habitual que se hospeden famosos: ¿Cuánto cuesta una noche en el Mandarin Oriental?

01 sept. 2026 - 07:45 hrs.

El Mandarin Oriental, Santiago es considerado uno de los hoteles más exclusivos de la capital chilena y de la región: en 2024, el Readers' Choice Awards de la revista Condé Nast lo posicionó como el octavo mejor hotel de Sudamérica, y también ha sido reconocido en distintas ediciones de los World Travel Awards como hotel líder de Chile.

Ubicado en Las Condes, en un edificio que durante casi tres décadas alojó a figuras como los expresidentes George W. Bush y Bill Clinton, y a estrellas como Madonna, Bono, Paul McCartney y Michael Jackson —cuando operaba como Grand Hyatt Santiago—, hoy el recinto continúa siendo sinónimo de lujo y exclusividad en la ciudad.

El hotel es el primer y único representante de la cadena Mandarin Oriental en Sudamérica y cuenta con 287 habitaciones y 23 suites, spa, gimnasio y una piscina con cascada rodeada de jardines, además de dos restaurantes reconocidos: Senso, de cocina italiana, y Matsuri, de fusión nikkei, según describe el sitio web oficial del hotel.

¿Cuánto cuesta una noche en el Mandarin Oriental, Santiago?

Según la tarifa por noche publicada en el sitio web del hotel para septiembre de 2026, los precios varían considerablemente día a día. El valor más bajo del mes se registra el 19 de septiembre, con U$191 ($178.237 chilenos), mientras que el más alto se da al cierre, el 30 de septiembre, con U$559 ($521.474 chilenos).

La ubicación también juega a favor de su prestigio: el hotel está emplazado en Avenida Presidente Kennedy 4601, en pleno corazón de Las Condes, a pasos del centro comercial Parque Arauco, cerca de polos comerciales y financieros más importantes de Santiago. Esa cercanía con el sector empresarial ha sido, según describe el propio sitio del hotel, parte de lo que lo posiciona como un punto de encuentro habitual para reuniones corporativas y eventos de alto perfil en el país.

A la infraestructura de lujo se suma una oferta gastronómica que ha sido destacada de forma independiente: el chef ejecutivo Claudio Marras está a cargo de Senso, mientras que Matsuri ofrece una propuesta de cocina nikkei, fusión entre lo peruano y lo asiático. Ambos espacios, junto al lobby lounge y el bar del hotel, completan una experiencia que —según reseñas especializadas de turismo de lujo— busca combinar la hospitalidad asiática de la cadena con el paisaje cordillerano que rodea al edificio.

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