Verduras y Fiestas Patrias: Los factores que podrían elevar sus precios antes del 18

01 sept. 2026 - 07:50 hrs.

¿Qué pasó?

A pocos días de las Fiestas Patrias, la atención está puesta en el precio que tendrán productos de alta demanda durante esta fecha, como cebollas, papas y tomates, fundamentales para preparaciones como el pebre, las empanadas y la ensalada chilena.

Las lluvias de los últimos meses, los daños en algunas cosechas, el costo del combustible y los traslados podrían presionar los precios al alza.

Sin embargo, desde expertos aseguran que están realizando esfuerzos para evitar un impacto significativo en el bolsillo de los consumidores.

"Estamos preocupados"

"Tenemos hoy una mezcla de, por una parte, va a haber un incremento de demanda, que es tradicional producto de esta fecha, y por otro lado, una contracción de ofertas relacionada a las incredencias climáticas, y dicho eso entonces, es lo que se podría pronosticar un incremento en precios de frutas, verduras y otros alimentos en este tiempo", dijo el ingeniero comercial de la Universidad de Las Américas, Ariel Yevénes.

Pese a este escenario, desde la Confederación Nacional de Ferias Libres señalaron que no se han confirmado alzas generalizadas y que no se prevé un incremento significativo durante las próximas semanas.

"Las verduras en este minuto están muy caras. Yo compré este fin de semana una lechuga escarola 18.000 pesos y tal y fluctúan entre 18 mil y 25 mil pesos, sin contar lo que significa el traslado, el ingreso, todo lo que significa la movilización de estos productos. Estamos muy preocupados porque el alza que hay en este minuto va a afectar esta fiesta", señaló Froilán Flores, vicepresidente de Ferias Libres.

Así, aunque existen factores que podrían encarecer las verduras antes del 18 de septiembre, los feriantes aseguran que están haciendo esfuerzos para contener los precios y evitar que el alza afecte mayormente a los consumidores.