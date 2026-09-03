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Cambio de hora: Así puedes configurar la modificación automática en tu Android o iPhone

Este sábado 5 de septiembre es el inicio del horario de verano en Chile continental (a excepción de la región de Magallanes y la Antártica Chilena). Cuando los relojes marquen las 23:59 horas, las agujas y dispositivos se deberán adelantar en 60 minutos, pasando a ser las 01:00 horas del domingo.

Aunque la mayoría de los teléfonos inteligentes hacen este cambio automáticamente, hay veces en que las actualizaciones de zona horaria pueden fallar o desconfigurarse.

Para evitar confusiones, atrasos o levantarse a destiempo el domingo por la mañana, las autoridades recomiendan revisar la configuración de fecha y hora automáticas en los dispositivos móviles.

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Pasos para verificar y activar el cambio de hora automático

Dependiendo del sistema operativo de tu smartphone, el procedimiento es sencillo y toma solo unos pocos segundos:

En dispositivos Android

  • Abre la aplicación Ajustes o Configuración.
  • Desplázate y selecciona la opción Administración general (o Sistema, según la marca y versión).
  • Entra en el apartado Fecha y hora.
  • Asegúrate de tener activada la casilla o interruptor Fecha y hora automática (y, si está disponible, la opción de zona horaria automática).

En iPhone (iOS)

  • Ingresa a la app Configuración.
  • Dirígete a la sección General.
  • Pulsa sobre la opción Fecha y hora.
  • Activa el interruptor Definir automáticamente.

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Si notas que tu dispositivo muestra la hora incorrecta tras el cambio, se sugiere desactivar la opción automática por unos segundos, reiniciarlo o ajustar manualmente la zona horaria a GMT-3 (Santiago).

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