Cambio de hora: Así puedes configurar la modificación automática en tu Android o iPhone
- Por Diego Alonzo
Este sábado 5 de septiembre es el inicio del horario de verano en Chile continental (a excepción de la región de Magallanes y la Antártica Chilena). Cuando los relojes marquen las 23:59 horas, las agujas y dispositivos se deberán adelantar en 60 minutos, pasando a ser las 01:00 horas del domingo.
Aunque la mayoría de los teléfonos inteligentes hacen este cambio automáticamente, hay veces en que las actualizaciones de zona horaria pueden fallar o desconfigurarse.
Para evitar confusiones, atrasos o levantarse a destiempo el domingo por la mañana, las autoridades recomiendan revisar la configuración de fecha y hora automáticas en los dispositivos móviles.Ir a la siguiente nota
Pasos para verificar y activar el cambio de hora automático
Dependiendo del sistema operativo de tu smartphone, el procedimiento es sencillo y toma solo unos pocos segundos:
En dispositivos Android
- Abre la aplicación Ajustes o Configuración.
- Desplázate y selecciona la opción Administración general (o Sistema, según la marca y versión).
- Entra en el apartado Fecha y hora.
- Asegúrate de tener activada la casilla o interruptor Fecha y hora automática (y, si está disponible, la opción de zona horaria automática).
En iPhone (iOS)
- Ingresa a la app Configuración.
- Dirígete a la sección General.
- Pulsa sobre la opción Fecha y hora.
- Activa el interruptor Definir automáticamente.
Si notas que tu dispositivo muestra la hora incorrecta tras el cambio, se sugiere desactivar la opción automática por unos segundos, reiniciarlo o ajustar manualmente la zona horaria a GMT-3 (Santiago).
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