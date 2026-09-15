Ministro Pérez Mackenna se reúne con excancilleres: "Nos enfrentamos al mayor nivel de conflictos desde la Segunda Guerra Mundial"

15 sept. 2026 - 17:42 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, encabezó este martes una reunión con el Consejo de Excancilleres, instancia en la que abordó los principales temas de la política exterior de Chile ante el actual escenario internacional.

Al encuentro asistieron de manera presencial y telemática los excancilleres Hernán Felipe Errázuriz, José Miguel Insulza, Juan Gabriel Valdés, Ignacio Walker, Mariano Fernández, Alfredo Moreno, Heraldo Muñoz, Roberto Ampuero, Teodoro Ribera y Alberto van Klaveren.

Ministro destaca unidad en política exterior

Tras la reunión, el canciller Pérez Mackenna destacó la experiencia de quienes lo antecedieron en el cargo y valoró sus opiniones respecto de los desafíos que enfrenta el país.

"Tengo un enorme respeto por el trabajo de mis predecesores y valoro extremadamente su experiencia y su consejo", señaló el ministro.

También sostuvo que el trabajo de la Cancillería debe tener una mirada de Estado y de largo plazo: "Cada uno de nosotros construye sobre lo que ya ha construido su antecesor", afirmó.

"Podemos tener diferentes visiones en algunos temas. Eso siempre pasa. Pero la defensa de los intereses de Chile ante el mundo debe ser una sola y soy un convencido de que la política exterior es política de Estado y debe ser un punto de encuentro y no de división, un punto de encuentro, un punto de unión", añadió.

"Chile se enfrenta a un mundo en tensión y polarizado"

Pérez Mackenna también abordó el contexto internacional en el que Chile debe definir sus prioridades, apuntando al escenario de conflictos y cambios en los equilibrios de poder.

"Chile se enfrenta a un mundo en tensión y polarizado, qué duda cabe, lo vemos todos los días. Nos enfrentamos al mayor nivel de conflictos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial", afirmó.

Por esa razón, Pérez Mackenna destacó la importancia de mantener este tipo de encuentros con sus antecesores para abordar los desafíos de la política exterior desde una perspectiva común.

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