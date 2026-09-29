Arrau descarta que posible retiro de la reforma de seguridad sea una derrota para el Gobierno

29 sept. 2026 - 11:25 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, abordó la posibilidad de que el Gobierno retire su reforma constitucional de seguridad para dar paso a un nuevo texto impulsado por senadores y descartó que esa alternativa pueda considerarse una derrota para el Ejecutivo.

¿Qué dijo Arrau?

El ministro explicó que el Ejecutivo está evaluando distintas fórmulas para avanzar con la reforma y que, dentro de ese proceso, se mantiene en contacto con los senadores.

“Nosotros no nos enamoramos de una redacción particular, lo que nos interesa es tener las herramientas, una mayor segregación y segmentación penitenciaria por parte de Gendarmería, de tener más herramientas para el combate al crimen organizado”, afirmó el secretario de Estado.

Sobre la posibilidad de que el nuevo texto sea presentado directamente por los parlamentarios, Arrau señaló: “agradezco el trabajo de los senadores y estamos viendo cuál es el mejor camino, si es que se potencia una posible indicación o un posible texto ingresado por los senadores, eso implicaría quizás algún retiro, pero estamos a la espera de esa propuesta”.

"No es una derrota"

Al ser consultado si un retiro es un fracaso para el Gobierno, respondió que “avanzar en cualquier ley que le haga bien a Chile en seguridad, por supuesto que no es una derrota. Esas cosas políticas yo creo que hay que superarlas en pos de tener mejores herramientas para darles más seguridad a los chilenos”.

La alternativa se encuentra en discusión en la Comisión de Constitución del Senado, donde los senadores Arturo Squella (Republicanos), Andrés Longton (RN) y Pedro Araya (PPD) trabajan en un posible nuevo texto. La propuesta incorporaría además la reforma de Paulina Vodanovic (PS) sobre segregación penitenciaria.

Las conversaciones

Las conversaciones del ministro no se han limitado a los dos senadores que impulsan la nueva fórmula. Arrau aseguró que también ha dialogado con Pedro Araya y Paulina Vodanovic, ambos integrantes de la Comisión de Constitución.

“No solamente el senador Longton y Squella, sino con el senador Araya y Vodanovic de esa comisión (...) Si eso genera que se destrabe el espacio y podamos avanzar en otros proyectos tan importantes que estamos empujando, bueno, es lo que estamos buscando”, indicó.

La eventual propuesta busca incorporar también la iniciativa de Vodanovic relacionada con la segregación penitenciaria, uno de los elementos que se sumarían al nuevo texto.

El llamado del Gobierno tras la muerte del cabo Aguilera

Arrau situó esta discusión en el contexto del llamado realizado por el Gobierno después de la muerte del cabo segundo de Carabineros Cristopher Aguilera.

“El llamado del Gobierno es aunar voluntades, botar ciertas diferencias que hay, en pos de que tengamos mejores herramientas para el combate del crimen organizado, para reglas del uso de la fuerza y tantas otras cosas que pueden cambiar el combate a las organizaciones grandes, sino que también a cómo nuestras policías tienen mejores herramientas y medios para pararse mejor en la calle y defender mejor a la ciudadanía”, afirmó.

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